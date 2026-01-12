Christbaum-Weitwurf für guten Zweck

Nach Weihnachten wird der Christbaum üblicherweise entsorgt. In Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) hat man das Wegwerfen zu einer sportlichen Disziplin umgewandelt. Der Christbaum-Weitwurf-Wettbewerb für einen guten Zweck fand zum vierten Mal statt.

Starke Männer, Frauen und Kinder traten am Samstag in Strasshof an der Nordbahn in einem ungewöhnlichen Wettkampf gegeneinander an. Die Regeln sind relativ unkompliziert: Wer einen ihm zugewiesenen Christbaum am weitesten wirft, gewinnt.

Favoriten auch in diesem Bewerb

Bei den Damen gab es am Anfang eine Favoritin. Karoline Szalas aus Wien ist im Weitwerfen bereits geübt: „Ich habe bis jetzt dreimal gewonnen. Heuer ist es ein bisschen härter, also es ist nicht so einfach“, so Szalas. Schlussendlich konnte sich dann eine andere Kandidatin durchsetzen. Der 1. Platz ging heuer nach Prottes (Bezirk Gänserndorf). „Manchmal hat man einfach Glück“, freute sich Gewinnerin Christina Held. Auch bei den Männern gab es jemanden, der nicht zum ersten Mal ganz vorne war. Mit 7,65 Metern Weite hat sich Christian Stemmer aus Strasshof an der Nordbahn erneut zum Sieger gekürt. Er konnte bereits den letzten Bewerb für sich entscheiden.

Erlös geht ans Rote Kreuz

Die Veranstaltung fand zum vierten Mal statt. Veranstalter und Obmann des Sport- und Kulturvereins Wein4tler, Clemens Stuhr, freute sich über das rege Interesse: „Wir sind sehr zufrieden, wie viele Menschen da sind. Es ist so ein Kommen und Gehen, aber über den Tag verteilt sind wir so 500 bis 600 Leute. Die Männer, die Frauen und die Kinder bekommen natürlich unterschiedlich große und schwere Bäume zum Werfen, damit jeder etwas bekommt, das passt“, so Stuhr. Der Erlös der Veranstaltung kommt einem karitativen Zweck zugute. Das Geld geht heuer an die First-Responder-Gruppe des Roten Kreuzes in Strasshof an der Nordbahn.