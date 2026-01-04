Topform vor Olympia: Teresa Stadlober schließt Tour de Ski auf Platz 2 ab

Teresa Stadlober hat ihre starke Leistung bei der Tour de Ski mit Platz 2 in der Gesamtwertung belohnt. Zwei Monate vor den Olympischen Spielen ist unsere beste Langläuferin in Topform.

Die Salzburgerin Teresa Stadlober hat sich beim finalen Massenstart-Bergrennen der Tour de Ski zur Alpe Cermis als Tagesvierte vom fünften auf den zweiten Endrang verbessert. Nach sechs Etappen lag nur die überlegene US-Amerikanerin Jessie Diggins vor Stadlober. Im Kampf um Platz zwei verwies die Radstädterin die Norwegerin Heidi Weng um rund 14 Sekunden auf Rang drei.

Stadlober spielte im Val di Fiemme auf der Schlussetappe mit den abschließenden 3,7 Bergauf-Kilometern mit 420 Höhenmetern ihre Stärken voll aus und sicherte sich ihren ersten Podestplatz im Tour-Gesamtklassement. 2018 beim damals noch als Verfolgung ausgetragenem Finale war sie nach zweitbester Etappenzeit Gesamtfünfte geworden. Diesmal trumpfte die Olympia-Dritte mit zwei Podestplätzen in Toblach auf und bewies auch im abschließenden Skatingrennen ihre Klasse. Auf Tagessiegerin Karoline Simpson-Larsen aus Norwegen fehlten Stadlober 17,5 Sekunden, die zum dritten Mal siegreiche Diggins und Weng lagen nur einige Sekunden vor der Olympiadritten. In der Gesamtwertung fehlten Stadlober 2:17 Minuten auf Diggins.