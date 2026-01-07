Alles zu oe24VIP
Symbolfoto
© getty

Nordatlantik

Nächster Militärschlag: Russen-Tanker von USA beschlagnahmt

07.01.26, 14:07 | Aktualisiert: 07.01.26, 15:14


Die USA haben Medienberichten zufolge am Mittwoch einen Einsatz im Nordatlantik begonnen, um einen unter russischer Flagge fahrenden Öltanker unter ihre Kontrolle zu bringen.  

Der Tanker sei zuvor einer Teilblockade rund um Venezuela entkommen, berichteten die US-Sender Fox News und CNN. Wenige Stunden zuvor hatten Medien berichtet, dass Russland ein U-Boot in Richtung Atlantik geschickt habe, um den leeren Tanker zu begleiten, den die US-Armee seit Wochen beschlagnahmen will. 

Schmuggel von Öl 

Die US-Küstenwache hatte das Objekt zuvor von Venezuela auf dem Rückweg bis nach Russland verfolgt. Nach US-Angaben scheiterte der Tanker zunächst daran, in Venezuela Öl zu laden. Das Schiff sei leer, werde aber dennoch von der US-Küstenwache verfolgt. Washington will damit ein Zeichen gegen den weltweiten Schmuggel von illegalem Öl setzen, darunter auch russisches Schwarzmarkt-Öl. Bereits im Dezember hatten US-Kräfte laut Medienberichten versucht, das Schiff unter ihre Kontrolle zu bringen. Damals habe sich die Crew gewehrt und Kurs auf den offenen Atlantik genommen.

Nächster Militärschlag: Russen-Tanker von USA beschlagnahmt
© Russischer Staatssender RT

Dieses Bild wurde vom russischen Staatssender RT geteilt und soll den US-Hubschrauber vom russischen Schiff aus zeigen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

