30 Jahre Essen auf Rädern: PBZ Raabs/Thaya und Hilfswerk Thayatal feiern Jubiläum

Seit dem 1. Jänner 1996 verbindet das Pflege- und Betreuungszentrum Raabs/Thaya und das Hilfswerk Thayatal eine Partnerschaft, die für viele ältere Menschen in der Region zu einem unverzichtbaren Bestandteil geworden ist. Die Erfolgsgeschichte „Essen auf Rädern“ ist lebendiger denn je.

Im Jahr 2025 wurden im PBZ Raabs/Thaya insgesamt 38.893 Portionen frisch gekocht. Der größte Anteil davon (20.473 Portionen) gingen an das Hilfswerk Thayatal. Dieses beliefert die Stadt Raabs/Thaya sowie zahlreiche umliegende Ortschaften durch freiwillige Helfer zuverlässig. Darüber hinaus versorgt das PBZ auch die Regionen Karlstein, Drosendorf und Dietmanns mit täglichen Mahlzeiten.

Hochwertige Ernährung für ältere Menschen

Das Küchenteam des PBZ setzt auf hochwertige, gesunde und ausgewogene Ernährung. 34 Prozent Bio-Anteil, ein großer Teil der Zutaten aus dem Waldviertel sowie die Auszeichnung mit dem Österreichischen Umweltzeichen unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Die Zustellung erfolgt an 365 Tagen im Jahr, bei jedem Wetter – ein Service, der besonders von älteren Menschen geschätzt wird. Für die kaufmännische Leitung Monika Mayrhofer und Küchenchef Stefan Apfelthaler steht fest: „Das Angebot von Essen auf Rädern leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass ältere Menschen länger in ihrer vertrauten Umgebung wohnen können. Gleichzeitig führt die kontinuierliche Nachfrage zu einer besseren Auslastung der Küche und entlastet langfristig das Gesundheitssystem, da Menschen länger selbstständig bleiben.“

Hervorragende Kooperation

Die kaufmännische Direktorin betont die Bedeutung der langjährigen, verlässlichen Zusammenarbeit: „Wir bedanken uns herzlich beim gesamten Küchenteam, bei den ehrenamtlichen Zustellerinnen und Zustellern des Hilfswerks sowie bei unseren Kundinnen und Kunden. Seit vielen Jahren funktioniert diese Kooperation hervorragend – und sie zeigt, wie wichtig regionale Partnerschaften für die Lebensqualität unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger sind.“ Eines scheint klar: Essen auf Rädern bleibt ein wichtiger Bestandteil der sozialen Versorgung im Thayatal und darüber hinaus.