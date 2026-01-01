Pop-Schock: P!nk musste Silvester ganz alleine im Spital feiern

„Rock ’n’ Roll ist ein Kontaktsport! „Pop-Queen musste just zu Silvester ins Spital und bekam zwei neue Bandscheiben. Spannend: Ihre Familie verzichtete auf einen Besuch ging lieber snowboadren!

"Eine neue Narbe, eine neue Erinnerung daran, dass ich diesen Körper, den ich habe, schätze und es voll ausnutze. Rock ’n’ Roll ist ein Kontaktsport.“ Pop-Queen P!nk („Get the Party Started“) schockte ihre 11,4 Millionen Insta-Follower zu Silvester mit einem Foto aus dem Spitalsbett: dicker Verband um den Hals und grünes Krankenhaus-Nachthemd inklusive. Die Folgen einer Bandscheiben OP.

Trotzdem hat sie ihren Humor nicht verloren: „Ich beende das Jahr damit, meinem Körper Respekt zu erweisen, ihm Aufmerksamkeit zu schenken und ihn zu pflegen. Es mag kein aufwendiges Facelifting sein, aber ich bekomme zwei neue, glänzende Bandscheiben in den Nacken.“

Spannend: Während P!nk im Spital ihre Wunden nach dem Bandscheiben-Eingriff leckte, war ihre Familie nirgends zu sehen. Mehr noch: Ehemann Carey Hart und die beiden Kinder Willow und Jamerson ließen die Pop-Queen ganz alleine mit ihren Sorgen und Schmerzen und zogen der Spitals-Visite einen Snowboard-Trip vor: „Während ich hier am Silvesterabend allein in einem Krankenhauszimmer sitze, während meine Familie fröhlich snowboardet, weiß ich, dass 2026 besser wird!“ Viel schlimmer als mit einem Start im Spitalsbett kann es ja für P!nk gar nicht werden.