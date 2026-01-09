Juve-Konkurrenz: Nächster Klub kämpft um Schlager

Das Gerücht von Juventus Turins Kampf um ÖFB-Kicker Xaver Schlager kursiert schon länger, selbst ein Transfer im Winter stand im Raum. Nun bekommt die Alte Dame Konkurrenz aus dem eigenen Land.

Der Vertrag von Schlager bei RB Leipzig läuft im Sommer aus, dann wäre er also ablösefrei zu haben. Luciano Spalletti wollte so früh wie möglich Nachschub im Mittelfeld, doch RB-Sportchef Marcel Schäfer schloss einen Transfer im Winter bereits aus.

Im kommenden Sommer steht aber nun ein weiterer Verein aus der Serie A Gewehr bei Fuß, wenn es um eine Verpflichtung geht. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, arbeitet die AS Roma an einem Deal.

Auch der dortige Trainer Gian Piero Gasperini, erst seit Sommer im Amt, möchte den Kader weiter nach seinen Vorstellungen formen. Daneben stehen auch der Schweizer Remo Freuler (Bologna) und der Däne Morten Frendrup (Genoa) auf dem Wunschzettel, beide hätten bereits Serie-A-Erfahrung vorzuweisen.