Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Fran Drescher
© Twitter

Diagnose

"Nanny"-Star Fran Drescher: Der traurige Grund, warum sie keine Kinder hat

12.01.26, 09:53
Teilen

"Und man sagte mir, dass ich nie Kinder bekommen werde. Zack. Bumm".

-Schauspielerin Fran Drescher ("Die Nanny") hat laut eigenen Worten wegen einer Krebserkrankung keine Kinder bekommen können. "Ich hatte es zwei Jahre lang, und acht Ärzte haben es falsch diagnostiziert", sagte die 68-Jährige dem Promi-Magazin "People". Ehe sie sich versah, sei ihre Gebärmutter entfernt worden. "Und man sagte mir, dass ich nie Kinder bekommen werde. Zack. Bumm", erinnert sich Drescher.

Mehr zum Thema

"Ich mag es nicht wirklich, wenn mir jemand sagt, was ich kann und was nicht." Es sei sehr schwer für sie gewesen, diese bittere Pille zu schlucken. Dem "People"-Bericht zufolge wurde bei  Drescher  im Alter von 42 Jahren ein Uteruskarzinom diagnostiziert. "Das war mein Schicksal. Ich glaube, diese Operation ist für jede Frau schwer zu verkraften, aber für Frauen wie mich, die nie Kinder bekommen haben, ist sie besonders hart."

Fran Drescher
© Getty Images

Neben Chalamet

Die Sitcom "Die Nanny" machte Drescher weltberühmt. Darin spielte sie von 1993 bis 1999 ein ungewöhnliches Kindermädchen mit riesig auftoupiertem Haar, beißendem Witz und schneidender Stimme. Renee Taylor verkörperte die Mutter der Titelfigur Fran Fine. Weltweit feierte Drescher mit der Serie Erfolge und wurde für mehrere Preise nominiert. Im vergangenen Jahr erhielt sie eine Sternenplakette auf dem "Walk of Fame" in Hollywood. In dem Film "Marty Supreme" ist Fran Drescher derzeit an der Seite von Timothée Chalamet zu sehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden