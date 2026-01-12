Mirage im Prater wird um Außenbereich mit 150 Sitzplätzen erweitert

Im Prater entwickelt sich das Mirage zum Aushängeschild der Wiener Eventszene. Nun wächst die beliebte Location weiter und schafft 150 zusätzliche Sitzplätze im neuen Außenbereich. Die Erweiterung soll schon bald für unvergessliche Sommerabende sorgen.

Das Mirage wächst weiter und bleibt ein Hotspot für magische Abende. Seit dem Sommer 2024 begeistert die Eventlocation im Prater mit einem Mix aus Musik, Illusion und feinster Kulinarik. Jetzt vergrößert das Inhaber-Duo Philipp Grünbacher und Thomas Chang Jin die Erlebniswelt. Auf einem neu gepachteten Grundstück entstehen ein zusätzlicher Eingang und ein Außenbereich mit etwa 150 Sitzplätzen. Damit können künftig auch Sommerveranstaltungen unter freiem Himmel stattfinden.

Thomas Chang Jin Inhaber Philipp Grünbacher. © Mirage/Petar Uljarevic

Die Nachfrage war groß, das Feedback begeistert. Für Philipp Grünbacher ist die Erweiterung eine klare Entscheidung. "Mein Anspruch ist es immer, das Besondere zu bieten. Mit unseren Veranstaltungen mit unterschiedlichen Programmen in unterschiedlichen Locations und dank meines großartigen Teams gelingt uns genau das seit Jahren sehr erfolgreich. Jetzt das Mirage zu vergrößern und daraus eine Location zu machen, die sich auch für Veranstaltungen im Freien wunderbar eignet, ist die logische Konsequenz des großen Zuspruchs dort", sagt Grünbacher.

Dinner-Shows & Unterhaltung im Mirage

Mit dem neuen Außenbereich bringt das Mirage noch mehr Vielfalt in die Wiener Kulturlandschaft. Die Programmauswahl reicht von klassischem Musiktheater bis zu eleganten Burlesque-Abenden. "Das Programm des Mirage ist vielfältig und auch international ausgerichtet, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Alleine heuer werden die Gäste 150-mal mit der - vom Wiener Mozart Konzert mitkreierten - Strauss Dinner Show begeistert. Ich freue mich darauf, dass das Mirage künftig in der warmen Jahreszeit auch outdoor mit Veranstaltungen bespielt werden wird", betont Co-Inhaber Chang Jin.

© Mirage

Zu den Publikumslieblingen zählen neben der Strauss Dinner Show mit Tanz, Live-Musik und einem Vier-Gänge-Menü die Burlesque-Reihe mit spektakulären Performances am Mittwoch und Freitag. Magische Abende liefern Künstlerinnen und Künstler wie Christoph Kulmer oder Ben Spade bei den Magic Dinner Shows. Wer es romantisch mag, findet mit der "Nuit des Lumières" stimmungsvolle Candlelight-Konzerte.

Mit der Vergrößerung öffnet das Mirage neue Räume für kreative Erlebnisse. Die sommerliche Eventkulisse im Prater gewinnt dadurch nicht nur an Fläche, sondern auch an Faszination.