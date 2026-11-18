Bei der jährlichen Spendengala von Pro Juventute im Congress Center Baden wurde eine Rekordsumme erzielt. Über 300 Gäste aus Sport, Gesellschaft und Wirtschaft unterstützten den guten Zweck.

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Unter dem Motto "Das PRO" ging bereits zum dritten Mal die große Spendengala von Pro Juventute im Congress Center Baden über die Bühne. Präsident Ernst Marth freute sich über den Erlös von 190.000 Euro: "Das ist ein unglaublicher Betrag, der ganz wichtig für unsere Arbeit ist. Mein Dank gilt allen Sponsoren, Partnern und natürlich den vielen prominenten Gästen, die den Erfolg erst möglich machten". Für den neuen Geschäftsführer Jürgen Temmer war es die erste große Spendengala für die Organisation, die seit knapp 80 Jahren mit 34 sozialpädagogischen Wohngemeinschaften und 15 mobilen Teams Kinder, Jugendliche und Familien unterstützt und deren Kinderschutzkonzept erst im Oktober im Bundeskanzleramt im Beisein von Bundesministerin Claudia Bauer ausgezeichnet wurde.

Kurt Mann und Freundin Renata © Andreas Tischler / Vienna Press

Buntes Programm auf der Bühne

Bea Turin und Christopher Dengg © Andreas Tischler / Vienna Press

Durch den Abend führte Mentalist Manuel Horeth. Für musikalische und unterhaltsame Momente sorgten Marc Pircher mit seinen größten Hits, das Kabarett-Duo Flo & Wisch sowie Zirkusdirektor Alexander Schneller vom Circus Pikard mit Jongleureinlagen. Zudem präsentierte Sänger Manuel Ortega seine Gesangsseite mit Jazzimpulsen, während Florian Gschaider und Manuela Stöckl vom "Danceteam Emotion" Tanzeinlagen zeigten. Prominente liefen außerdem bei der traditionellen Trachten-Modenschau von Trachten & Leder Suchodolski über den Laufsteg.

Maikhail Bron und Zoryana Kushpler © Andreas Tischler / Vienna Press

Manuel Ortega und Andy Lee Lang © Andreas Tischler / Vienna Press

Prominente Gäste bei der Gala

Unter den spendenfreudigen Gästen fanden sich unter anderem Schauspielerin Brigitte Kren, Sänger Marc Pircher, Es-Miss Larissa Robitschko, Bäcker Kurt Mann, Ex-Ski-Star Katrin Gutensohn, Sängerin Beatrice Turin, Unternehmer Gerhard Zadrobilek, Rock'n'Roller Andy Lee Lang und zahlreiche weitere VIPs.

Heribert Kasper und Jeanni Ebner © Andreas Tischler / Vienna Press

Der gelungene Abend in Baden unterstrich einmal mehr die breite Unterstützung aus Kunst, Sport und Wirtschaft für die Kinder- und Jugendhilfe in Österreich.