So viele Zuseher verfolgten Aaron Karls Dancing-Star-Sieg

Für Aaron Karl hätte der Freitagabend nicht besser laufen können: Der Schauspieler ist neuer "Dancing Star". Mit Profipartnerin Kateryna Mizera gelang es ihm, sich im Finale der 16. Staffel der ORF-Tanzshow gegen die Promis Paulus Bohl und Simone Lugner durchzusetzen.

Nächstes Jahr pausiert "Dancing Stars" wegen der Austragung des Eurovision Song Contests in Österreich.

Gedämpfter Start

Los ging der Abend mit einer Premiere für "Dancing Stars" - nämlich "einer Hollywoodvariante verschiedenster Standardtänze", wie Moderatorin Mirjam Weichselbraun den "American Smooth" erklärte, den jedes der Paare zum Besten geben musste. Überschlug sich die Jury im Halbfinale noch vor Lob und Punkten, startete das Finale gedämpfter.

Karl und Profipartnerin Mizera erhielten lediglich 24 Punkte. Etwas gar zu "smooth", hätte sich Juror Balázs Ekker mehr Biss erwartet. Diesen ließ Karl auch nicht so recht erkennen, als er von Moderator Andi Knoll gefragt wurde, wie dringend er denn gewinnen wolle. Auch Lugner und ihr Profitänzer Danilo Campisi ließen mit 24 Punkten noch Luft nach oben. "Einfach mal loslassen", empfahl Gastjuror Bruce Darnell der Geschäftsfrau, die tänzerisch den anderen Finalisten doch etwas hinterherhinke, merkte Jurorin Maria Santner an. Erst Bohl und Profitänzerin Katharina Malek stellten die Jury mit 27 Punkten schon recht zufrieden.

Ein Tanz der Wahl

Weiter ging es für die Promis und Profis mit einem Tanz ihrer Wahl aus den vergangenen Wochen. Dabei schraubten alle Tempo und Punkte nach oben. Lugner wählte ihren Paso Doble aus Folge sechs und wurde von allen drei Juroren mit Lob und in Summe 26 Punkten bedacht. Bohl setzte auf den Jive aus Folge sieben - "der erste Tanz, der mir richtig Spaß gemacht hat". "Lässige Nummer mit Wow-Faktor. Einfach geil", so Darnell. Er und die anderen Jurymitglieder gaben dem Kabarettisten die Höchstpunktezahl, womit 30 Punkte rausschauten. "Den besten Tanz des Abends" legte aber Karl mit einem Paso Doble hin, befand Darnell. Und auch Ekker streute ihm und seiner Profipartnerin Mizera Rosen: "Ihr gehört ins Finale." 30 Punkte.

"Sie alle wollen nicht Bronze oder Silber, sondern Plexiglas", streute Weichselbraun zwischendurch mit Blick auf die "Dancing Stars"-Trophäe ein. Und dennoch mussten sich Lugner und Campisi nach kombinierter Jury- und Publikumswertung bereits vor dem finalen Showtanz verabschieden. "Ich denke, ich habe alles gegeben. Ich war im Finale, es ist schön", sagte Lugner.

Gangster und Spiegel

Die Publikumsvotings wurden für die finalen Showtänze von Karl und Bohl wieder auf Null gestellt und "die Jury hat nichts mehr zu sagen und doch viel zu reden", erklärte Knoll. Der Comedian durfte zuerst auf das Parkett und legte mit Malek einen aufwendig choreografierten Tanz voller Gangster, Waffen und Drama hin, der mit Ausnahme der feurig-roten Gewänder auf Schwarz-Weiß wechselte. Schauspieler Karl und Mizera servierten dem Publikum dagegen einen Tanz voller Spiegel, Nebel und lauter sowie leiser Emotionen.

"Danke, vielen Dank"

Am Ende überzeugte Karl das Publikum. "Danke, vielen Dank", sagte er und widmete seiner Profipartnerin Mizera die "Dancing Stars"-Trophäe. Mizera hatte erst im Vorjahr "Dancing Stars - Das Casting" für sich entschieden und durfte damit erstmals in der Show einem Promi das Tanzen lehren. Bohl nahm den zweiten Platz augenzwinkernd hin: "Ich muss jetzt die Christina-Stürmer-Karriere machen", schmunzelte er mit Blick auf die Musikerin, die bei "Starmania" ebenfalls nicht gewann, aber große Karriere machen sollte.

Marktanteil von bis zu 44 Prozent

Im Schnitt verfolgten am Freitagabend 739.000 Menschen den ersten Teil des Abends unter dem Titel "Die Show", was einem Marktanteil von 32 Prozent entsprach. "Das Finale" dann verfolgten gar durchschnittlich 835.000 Tanzfans, was den Marktanteil gar auf 40 Prozent trieb. Und "Die Entscheidung" mit der Verkündung des Karl-Sieges wollten sich im Schnitt 811.000 Menschen nicht entgehen lassen (44 Prozent Marktanteil). Insgesamt erzielte die 16. Staffel der Tanzshow mit durchschnittlich 30 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 12- bis 29-Jährigen den besten Wert seit 2008.