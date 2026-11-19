Vor dem Start seiner großen Weihnachtstour gewährt Semino Rossi private Einblicke.

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Von Donnerstag, 19. November, bis Sonntag, 20. Dezember 2026, reist Semino Rossi mit seiner "Feliz Navidad"-Tour durch 17 Städte in Deutschland und der Schweiz.

So ist Familienleben

Bevor die mehrwöchige Konzertreise beginnt, sprach der 64-jährige Schlagersänger in der MDR-Talkshow "Riverboat" über das musikalische Zusammenleben mit seiner Familie.

Andere Vorlieben der Töchter

Dabei räumte er ein, dass seine beiden Töchter privat eine andere Musikrichtung bevorzugen: "Sie konsumieren meine Musik nicht, aber manchmal sagen sie: 'Ich habe dich auf YouTube gesehen. Dieses Lied gefällt mir sehr gut'". Dennoch spielt Musik im familiären Kreis eine tragende Rolle:

Umfangreiche Konzertreise: Vor den Feiertagen absolviert der Musiker ein straffes Tourneeprogramm im deutschsprachigen Raum.

Traditionelles Festtagsritual: Zu Weihnachten begleiten ihn seine Töchter auf dem Klavier, um gemeinsam Lieder auf Spanisch zu singen.

Enge räumliche Bindung: Da die Familie in derselben Straße in Österreich lebt, sieht er seine Verwandten und Enkel regelmäßig.

Andrea Berg und Semino Rossi 2022 © Getty Images

Spanische Lieder am Weihnachtsabend

"Meine beiden Töchter spielen Piano und wir singen gemeinsam ein oder zwei Lieder – auf Spanisch, selbstverständlich", schilderte der gebürtige Argentinier das Ritual in seiner österreichischen Wahlheimat. Den Rückhalt seiner Angehörigen schätzt er sehr: "Ich habe eine große Freude, weil ich eine wunderschöne Familie habe, die mich unterstützt."

Das Star-Foto des Tages 1 / 23 Da mögen sich zwei sehr! Eva Longoria und Andie MacDowell nehmen beide an der "L'Oréal Paris' 21st Annual Women of Worth Celebration" in L.A. teil. © FilmMagic Paris Hilton spricht vor dem US-Kongress (zusammen mit der Demokration Alexandria Ocasio-Cortez, rechts und der Republikanerin Laurel Lee) um den "Defiance Act" durchzubringen, ein Gesetzentwurf, der die Rechenschaftspflicht derjenigen festlegt, die gefälschte, künstlich erzeugte Pornografie mit echten, nicht einwilligenden Opfern erstellen und verbreiten. © Anadolu via Getty Images Kate und William im Mumbai vor der großen Gala des "Earthshot"-Preises. © Samir Husssein/WireImage

Alltag als dreifacher Großvater

Neben den Bühnenauftritten hält ihn insbesondere seine Rolle als dreifacher Großvater auf Trab. Mit einem Augenzwinkern kommentierte er die gemeinsame Zeit: "Ich habe gedacht, Opa zu sein, ist etwas für alte Leute. Stimmt nicht. Du musst fit sein. Sie machen dich an einem Nachmittag fertig."

Pünktlich zu den Festtagen kehrt der Sänger nach dem Tourabschluss wieder zu seiner Familie zurück.