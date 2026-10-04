Clementine & Casper
Zünftig! Schiffer-Kinder lassen es auf der Wiesn krachen
Zum großen Endspurt auf der Wiesn zeigte sich Clementine Vaughn (21), die Tochter von Supermodel Claudia Schiffer (56), mitten im Münchner Getümmel. Im weiß-rosa Dirndl feierte sie ausgelassen mit einem Bier in der Hand, lachte und stieß mit den Anwesenden an.
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Bruder dabei
Begleitet wurde die 21-Jährige von ihrem älteren Bruder Caspar (23), für den es der allererste Besuch auf dem Münchner Oktoberfest war. Der war allerdings sehr fotoscheu.
Flucht vor dem Zelt-Gedränge
Während Clementine mitten im Festzelt feierte, ging es ihr Bruder etwas ruhiger an. Nach BILD-Informationen wurde Caspar das Gedränge am Tisch im Zelt zeitweise zu viel, weshalb er einen guten Teil des Abends draußen verbrachte. Dennoch hat der Wiesn-Neuling bereits beschlossen, im nächsten Jahr wiederkommen zu wollen. Der Hauptgrund für seine geplante Rückkehr ist das Münchner Bier, das dem Schiffer-Sohn richtig gut geschmeckt haben soll.
Aufgewachsen fernab der Heimat
Obwohl ihre Mutter deutsche Wurzeln hat, ist die Festzelt-Gaudi für die Geschwister eine andere Welt. Die ältesten Kinder von Claudia Schiffer wuchsen größtenteils in England auf. Caspar hat seinen Lebensmittelpunkt inzwischen nach Los Angeles verlegt. Nach Informationen tritt er dort beruflich in die Fußstapfen seines Vaters Matthew Vaughn und arbeitet ebenfalls im Filmgeschäft.
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