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Liebes-Outing

Katzenberger: Ihr Neuer ist 22 Jahre jünger!

Frau in rotem Dirndl hält einen Maßkrug Bier und lächelt auf dem Oktoberfest.
© Getty Images
Ganz ohne Blitzlichtgewitter und weit weg vom gewohnten TV-Trubel hat Amors Pfeil bei Iris Katzenberger erneut voll getroffen. Die TV-Persönlichkeit schwebt wieder auf Wolke sieben. Nach der im Frühjahr verkündeten Trennung von Stefan Braun gehört ihr Herz nun einem neuen Mann – und der bringt eine ordentliche Portion Jugendfrische mit in die Beziehung.
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Das Schicksal nahm Ende Juli bei einem ganz gewöhnlichen Weinfest seinen Lauf. Dort begegneten sich die Mutter von Daniela Katzenberger und ihr neuer Wegbegleiter zum ersten Mal – und die Chemie stimmte auf Anhieb. Aus dem zufälligen Aufeinandertreffen entwickelte sich im Eiltempo eine tiefe Zuneigung. Bekannte des Paares berichten von absoluter Schockverliebtheit und einer überaus harmonischen Anfangszeit.

Iris Katzenbergers (59) neuer Lebensgefährte ist, wie BILD berichtet, 37 Jahre alt und damit exakt 22 Jahre jüngerer als die Reality-Darstellerin. Doch während Iris seit Jahren fest im Rampenlicht verankert ist, zieht ihr Liebster das Leben abseits der Kameras vor. Diese Zurückhaltung könnte sich durchaus positiv auf die Katzen-Mama auswirken.

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Das Blitzlicht bleibt vorerst aus

Auf eigenen Wunsch möchte der neue Mann an Iris’ Seite namentlich nicht in der Öffentlichkeit stehen. Gemeinsame Auftritte bei Show-Events oder Teilnahmen an Reality-Formaten stehen für den 37-Jährigen derzeit überhaupt nicht zur Debatte. Zwar existieren bereits erste gemeinsame Fotos, die das vertraute Miteinander zeigen, doch die Beziehung soll Schritt für Schritt im Privaten wachsen.

Auf große Medienauftritte und Interviews verzichtet das frisch gebackene Paar vorerst ganz bewusst. Für Iris Katzenberger beginnt damit nach turbulenten Zeiten ein bodenständiges, überaus glückliches Liebeskapitel.

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