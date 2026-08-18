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Zwei neue Alben

Haftbefehl plant Musik-Comeback

Thomas Zeidler-Künz
von
Ein Rapper mit Sonnenbrille und Mütze performt mit Mikrofon auf einer Bühne.
© ullstein bild via Getty Images
Nach monatelanger Funkstille meldet sich Rap-Aufreger Haftbefehl zurück. Auch mit den Plänen für gleich zwei CDs. Die Postings wurden aber mittlerweile wieder gelöscht.
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Gesundheitliche Probleme, Drogen Rückfall, Entzugs-Klinik, monatelange Funkstille und Tour-Absagen. Auch der für 1. August geplante Auftritt in der Wiener MetaStadt fiel "aufgrund gesundheitlicher und persönlicher Herausforderungen" aus. Jetzt meldet sich Rap-Aufreger Haftbefehl wieder zurück.  In einem neuen Insta-Video zeigt sich Aykut Anhan, so Haftbefehl bürgerlich,  völlig verändert: Er wirkt deutlich schlanker, trägt inzwischen einen Vollbart und weiterhin eine Gesichtsmaske, die seine Nase verdeckt. Dazu spielt er einen Ausschnitt aus seinem Song "Licht" vor. Positives Vibes. Nicht mehr so aggro, wie er noch auf "DSA" klang.

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Ein Rapper mit Sonnenbrille und Basecap rappt auf der Bühne vor blauem Hintergrund.
Aykut Anhan aka Haftbefehl musste zuletzt auch sein Wien-Konzert absagen. © Redferns

Dienstag Abend legte er dann nach und kündigte in mittlerweile gelöschten Post gleich zwei neue Alben in völlig verschiedenen Stilen an.  "Lebendig begraben in 63" soll ein "vollständiges Gesangsalbum" sein. So etwas hat Haftbefehl schon mehrfach versprochen, bisher aber nie released.

Dazu teast er auch ein Projekt mit dem Titel "USA Suicide" an. Damit will er wieder auf den "Hardcore Rap" von Baba Haft setzen. Hierzu gab’s sogar eine unkomplette Trackliste, bei der Song Nummer 10 mit dem  Titel "Halbzeit" auf insgesamt 19 oder 20 Songs schließen lässt.

Schwarzer Hintergrund mit Playlist „USA SUICIDE“ und Titeln von Haftbefehl angezeigt.
Bei Haftebfehl gelöscht. Bei Produzent Yung Caine aber noch online. Die Songs von "USA Suicide". © Instagram

Auch dieser Post ist auf der Seite von Haftbefehl mittlerweile wieder gelöscht worden. Auf der Seite seines Produzenten Yung Caine (ehem. Flawlezz) ist das Tracklisting aber weiterhin zu sehen. Das deutet darauf hin dass wohl noch in diesem Jahr erscheint.

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