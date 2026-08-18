Earl Spencer: Buch über Schwester Diana gegen "Unwahrheiten"

"Swan Song: Diana, My Sister": Der 62-jährige Earl Spencer hat eine persönliche Biografie über seine verstorbene Schwester Prinzessin Diana und die Geschehnisse nach ihrem Tod verfasst.

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Das Buch mit dem Titel "Swan Song: Diana, My Sister" wird im kommenden Monat am 22. September veröffentlicht und erscheint weltweit in 12 Sprachen.

Gegen Unwahrheiten

Wie Charles Spencer mitteilte, haben ihn die bevorstehenden Vorbereitungen zum 30. Todestag seiner Schwester dazu veranlasst, seine eigenen Erinnerungen niederzuschreiben. Er wolle damit jahrelangen Unwahrheiten und Spekulationen fremder Personen entgegentreten. Das Werk verspricht einen bislang unerreichten Einblick in Dianas Kindheit, ihre 15-jährige Ehe mit dem damaligen Prince of Wales sowie die dramatischen Tage nach dem tödlichen Autounfall in Paris im August 1997.

© UK Press via Getty Images

Bewegende Details aus der Vergangenheit

Der Bauthor erinnert im Werk an die unzerbrechliche Bindung zwischen den Geschwistern und verarbeitet historische Meilensteine. Folgende Aspekte stehen dabei im Vordergrund:

Die Kindheit auf dem Park-House-Anwesen auf dem königlichen Sandringham-Gelände in Norfolk.

Seine emotionale Trauerrede bei der Beisetzung in der Westminster Abbey vor 2,5 Milliarden Zuschauern.

Der Widerstand gegen den Plan, dass die jungen Prinzen William und Harry hinter dem Sarg herlaufen sollten.

Ein einzigartiger Blick hinter die Kulissen

Verlagshaus und Herausgeber Penguin Michael Joseph bezeichnen das Buch als historisch bedeutsames Dokument von großer emotionaler Tiefe. Es gelinge dem Autor, ohne Sentimentalität und Bitterkeit ein warmes und ehrliches Portrait der weltweiten Ikone zu zeichnen. Zudem beleuchtet der Adlige die tragische Familiengeschichte sowie den Betrugsskandal um das berühmte BBC-Interview von 1995. Erst kürzlich besuchten Prinz Harry und Herzogin Meghan das Anwesen Althorp, um am Grab der Prinzessin auf der Insel des Oval Lake Blumen niederzulegen.