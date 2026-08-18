NÖ führt bei Bürgermeisterinnen

Niederösterreich führt österreichweit das Ranking bei weiblichen Ortschefs an: 99 Bürgermeisterinnen stehen aktuell an der Spitze einer Gemeinde – mehr als in jedem anderen Bundesland.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bundesweit liegt der Frauenanteil bei den Bürgermeistern nur bei 11,8 Prozent, in Niederösterreich sind es 16,75 Prozent bei 573 Gemeinden.

Frauen erobern Rathäuser

Jüngste Ortschefin ist die 32-jährige Lisa Schallauer aus Allhartsberg. „Meine Motivation ist es, gemeinsam mit den Menschen etwas zu bewegen", so die zweifache Mutter, die auf Rückhalt von Partner und Familie setzt.

Noch weiter Weg zur Gleichberechtigung

Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister sieht Fortschritte, aber auch Handlungsbedarf: „Eine lebendige Demokratie braucht die Perspektiven und Erfahrungen von Frauen auf allen politischen Ebenen." Als größte Hürden gelten laut Gemeindebund die schwierige Vereinbarkeit von Familie und Politik sowie ein noch männlich geprägtes Umfeld.

Mentoring-Programm als Erfolgsmodell

Das Land setzt daher auf sein Politik-Mentoring-Programm, das im Februar bereits zum sechsten Mal abgeschlossen wurde. 17 Tandems aus allen Regionen und vier Parteien nahmen teil, arbeiteten an eigenen Projekten und trainierten Auftreten sowie Umgang mit Hate Speech. Im Herbst treffen sich erstmals alle Absolventinnen zum gemeinsamen Netzwerktreffen.