oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Reform-Wirbel

Polizei: Dienstplan wird geändert

Polizei-Absperrung.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Nach Kritik aus den Reihen der Beamten: Das neue Dienstzeitmodell wird nach dem Probebetrieb angepasst.
OE24 auf Google bevorzugen

Die geplante Reform sorgt seit Wochen für Wirbel und Verunsicherung bei den Polizisten. Nach einem Monat Probebetrieb in ausgewählten Bezirken zieht der NÖAAB nun Bilanz: Nachgebessert wird unter anderem bei den 24-Stunden-Diensten und beim Vorplanungszeitraum für den monatlichen Dienstplan.

NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) sagt: „Genau dafür ist ein Probebetrieb da: Erfahrungen sammeln, Probleme erkennen und Verbesserungen vornehmen."

Auch interessant

Tormannfrage: Muss Wiegele gegen Kosovo auf die Bank?

Umjubelte Premiere im Stadttheater Berndorf

Doppelpleite bei Glücksspielfirma

Schlagabtausch statt Zuhören?

Im Zentrum der Debatte steht die geplante Abschaffung der 24-Stunden-Dienste zugunsten flexiblerer Modelle. Die Polizisten dürfen laut NÖAAB nicht die Leidtragenden sein, die Sicherheit der Niederösterreicher muss gewährleistet bleiben.

Landesgeschäftsführerin Katja Seitner warnt vor „Halbwahrheiten" mitten in den Verhandlungen. Der NÖAAB fordert Sachlichkeit statt politischer Zuspitzung: Es braucht Gespräche und Lösungen, die in der Praxis funktionieren.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Apropos Pferd": Wiener Neustadt im Pferdefieber

LGA und IMC Krems: Pakt für Forschung

LH Mikl-Leitner: Heute ist ein Freudentag

Fan-Aufreger um ÖFB-Sondertrikot

Auch deutsche Regierung steht vor Impfpflicht-Pleite

Tragödie: Mann von Sarg der Mutter erschlagen

ÖBB-Zug-Klos ohne Wasser, Schaffner lacht Fahrgast aus

Lagerhaus: 100 Jobs weg

Polizei: Dienstplan wird geändert

Touristin will Selfie mit Bären: Schreck des Lebens folgt