Oberösterreich
Doppelpleite bei Glücksspielfirma
Die bekannte TAB-Gruppe aus Ansfelden (Oberösterreich) meldet zwei Firmenpleiten unter dem gemeinsamen Dach. Wie am Freitag bekannt wurde, mussten folgende zwei Firmen des Automaten-Riesen den Gang zum Insolvenzgericht in Linz antreten.
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80 Gläubiger warten auf Geld
Die Passiva liegen laut Creditreform demnach in Summe bei 8,1 Millionen. Am Donnerstag wurde beim Landesgericht Linz ein Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Betroffen sind die TAB-AUSTRIA Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & Co KG und die DATTL Unterhaltungselektronik GmbH & Co KG. Bei der TAB-Gruppe geht es um rund 4,1 Millionen Euro, bei DATTL sind es 4,07. Während rund 80 Gläubiger um ihr Geld zittern, ist kurioserweise nur ein einziger aktiver Dienstnehmer von dem Millionen-Krach betroffen.
Die TAB-Gruppe exportiert nach eigenen Angaben 99,5 Prozent ihrer Arbeit und arbeitet mit Partnern in über 40 Ländern zusammen.
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