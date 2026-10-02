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Biogena: Apotheken als neuer Vertriebskanal

Aaron Brüstle
von
© biogena
Das österreichische Gesundheitsunternehmen erweitert mit Oktober 2026 seinen Vertrieb um Apotheken in Österreich, Deutschland und Italien.
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Biogena erweitert seine Präsenz im Gesundheitsbereich: Seit 1. Oktober können Apotheken in Österreich, Deutschland und Italien Produkte des Unternehmens bestellen und vertreiben.

Für Biogena ist der Schritt ein weiterer Baustein, um Mikronährstoffe dort zugänglich zu machen, wo persönliche Beratung einen festen Platz hat. Zugleich eröffnet das Unternehmen interessierten Apotheken die Möglichkeit, Biogena als Vertriebspartner kennenzulernen.

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Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren, Omega-3-Fettsäure

Ein lächelnder, bärtiger Mann mit Brille trägt ein schwarzes Biogena-T-Shirt.
Biogena-Chef Albert Schmidbauer © biogena

In Österreich und Deutschland steht Apotheken das BIOGENA Vollsortiment zur Verfügung.

Italien startet mit einer ausgewählten Produktpalette.

Das Angebot umfasst unter anderem Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren, Omega-3-Fettsäuren und Bakterienpräparate sowie ergänzende Produktgruppen für Sport und Beauty.

“Apotheken sind für viele Menschen eine erste Anlaufstelle bei Gesundheitsfragen. Mit dem neuen Vertriebskanal bringen wir unsere Mikronährstoffkompetenz dorthin, wo täglich persönlich beraten wird. Unser Anspruch ist, Apothekenteams sowohl mit unseren Produkten als auch mit fundiertem Wissen für ihre Beratung zur Seite zu stehen”

Margit Loidl, Geschäftsführerin und Head of Global Sales bei Biogena

Weiße Medikamentenflaschen stehen ordentlich auf mehreren Glasregalen in einem Lagerraum.
Biogena-Mikronährstoffe © biogena

Biogena, dass vor kurzem mehr Geld an der Börse eingesammelt hat, will bis 2030 die 500-Millionen-Euro-Umsatz-Grenze knacken. Heuer steuere man auf rund 150 Millionen Euro zu, so Biogena Chef Albert Schmidbauer zu oe24. Ob die Umsatz-Verdreifachung gelingt, wird auch der Erfolg des Apotheken-Vertriebs mitbestimmen.

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