Metro Österreich hat neuen Chef

Holger Jöckel ist der neue Chef des Großhändlers mit 2.300 Mitarbeitern und 16 Großmärkten in Österreich.

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Holger Jöckel (46) übernahm am 1. Oktober die Führung beim Großhändler Metro Österreich. Er folgt auf Thierry Guillon-Verne, der nach zweieinhalb Jahren an der Unternehmensspitze eine neue internationale Führungsaufgabe innerhalb des Metro-Konzerns übernehmen werde, gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt.

Seit 10 Jahren im Unternehmen

Jöckel ist seit 2016 in verschiedenen Führungsfunktionen für Metro tätig. Zuletzt verantwortete er als CFO die Finanzagenden von Metro Österreich. In seiner neuen Funktion als CEO werde er die strategische Weiterentwicklung des Großhändlers vorantreiben und die nächste Wachstums- und digitale Transformationsphase des Unternehmens gestalten, hieß es in der Aussendung.

Jens Schumacher wird neuer Finanzchef

Jöckels Nachfolge als Finanzchef tritt indes Jens Schumacher an, der über 20 Jahre internationale Erfahrung innerhalb der Metro-Gruppe, Finanzexpertise und umfassende Erfahrung im operativen Großhandelsgeschäft mitbringe.

Metro betreibt in Österreich 16 Großmärkte und ein Lieferdepot.

Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 2.300 Vollzeitarbeitskräfte, darunter etwa 130 Lehrlinge, und erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von 914 Mio. Euro. Zu den wichtigsten Kundengruppen zählen Hotellerie, Gastronomie und Gewerbe.

Metro ist in über 30 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 84.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2024/25 erwirtschaftete Metro einen Umsatz von 32,4 Mrd. Ꞓ