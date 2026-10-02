Emirates-A380 muss nach Notfall sofort notlanden

Wegen eines akuten medizinischen Zwischenfalls an Bord musste ein Emirates-Airbus A380 auf dem Weg nach London am Donnerstag in Frankfurt notlanden. Nach dem Absetzen des internationalen Notfallcodes 7700 leiteten die Piloten über deutschem Luftraum sofort einen Sinkflug ein.

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Ein medizinischer Notfall an Bord eines vollbesetzten Großraumflugzeugs hat am Donnerstagnachmittag für einen unplanmäßigen Zwischenstopp in Hessen gesorgt. Ein Airbus A380 der Fluggesellschaft Emirates auf dem Weg von Dubai nach London Heathrow musste seine Route über deutschem Luftraum abrupt abbrechen und sicher auf dem Flughafen Frankfurt am Main aufsetzen.

Notfallcode 7700 über Deutschland ausgelöst

Der Flug mit der Flugnummer EK31 befand sich bereits in der Endphase seiner Reise von den Vereinigten Arabischen Emiraten in Richtung der britischen Hauptstadt London. Als die Maschine Deutschland überquerte, verschlechterte sich der Gesundheitszustand eines Fluggastes derart drastisch, dass schnelles Handeln erforderlich war. Über dem Bundesgebiet setzte die Cockpit-Besatzung über den Transponder den internationalen Notfallcode 7700 ab, wie Daten des Flugbeobachtungsdienstes "Flightradar24" belegen. Dieser Schritt signalisiert den Fluglotsen eine unmittelbare Notsituation an Bord und verschafft der Maschine absolute Priorität im Luftverkehr.

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Die Piloten leiteten daraufhin in der Nähe von Frankfurt umgehend einen steilen Sinkflug ein. Bei der zuständigen Flugsicherung forderten sie eine unverzügliche Landegenehmigung für den Flughafen Frankfurt am Main an. Der direkte Kurs auf London Heathrow wurde aufgegeben, um dem erkrankten Passagier schnellstmöglich professionelle medizinische Versorgung am Boden zu ermöglichen.

Blitz-Sinkflug und Landung auf Piste 25L

Um 16.09 Uhr setzte der doppelstöckige Mega-Jet schließlich ohne Zwischenfälle auf der Landebahn 25L des Frankfurter Großflughafens auf. Die Besatzung hatte sich bereits während der Flugphase intensiv um die betroffene Person gekümmert, um deren Zustand bis zum Eintreffen der bodengebundenen Hilfskräfte zu stabilisieren. Direkt an der Parkposition stand ein Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften bereit, um den Notfallpatienten umgehend in Empfang zu nehmen.

Nach dem Stillstand des Flugzeugs konnte der Fluggast die Kabine verlassen und wurde unverzüglich den Notärzten übergeben. Über die genaue medizinische Diagnose oder die Identität der Person machte die Fluggesellschaft keine Angaben und verwies auf den Schutz der Privatsphäre.

Offizielle Bestätigung der Airline und Fakten zum Einsatz

Die Fluggesellschaft Emirates bestätigte den Vorfall am Nachmittag in einer offiziellen Stellungnahme: "Flug EK31 von Dubai nach London Heathrow wurde wegen eines medizinischen Notfalls eines Passagiers an Bord nach Frankfurt umgeleitet."

Die wichtigsten Eckdaten zum Zwischenfall in der Übersicht:

Betroffener Flug: Emirates EK31 von Dubai (DXB) nach London Heathrow (LHR)

Emirates EK31 von Dubai (DXB) nach London Heathrow (LHR) Zwischenfall: Akuter medizinischer Notfall eines Passagiers während des Überflugs

Akuter medizinischer Notfall eines Passagiers während des Überflugs Sicherheitsmaßnahme: Absetzen des Transpondercodes 7700 und Einleitung eines Sofortsinkflugs

Absetzen des Transpondercodes 7700 und Einleitung eines Sofortsinkflugs Landung: Um 16.09 Uhr auf der Landebahn 25L am Flughafen Frankfurt am Main

Um 16.09 Uhr auf der Landebahn 25L am Flughafen Frankfurt am Main Versorgung: Erstversorgung durch Flugpersonal, Übergabe an Notärzte am Boden

Erstversorgung durch Flugpersonal, Übergabe an Notärzte am Boden Weiterflug: Voraussichtliche Fortsetzung der Reise nach London gegen 18.00 Uhr

Der A380 als Gigant der Lüfte

Bei der betroffenen Maschine handelte es sich um das größte zivile Passagierflugzeug der Luftfahrtgeschichte. Der zweistöckige Großraumjet Airbus A380 verfügt je nach Kabinenkonfiguration über Platz für 500 bis 600 Passagiere. Das Modell weist eine Länge von 72,7 Metern, eine Spannweite von beinahe 80 Metern sowie ein maximales Abfluggewicht von rund 575 Tonnen auf.

Obwohl der europäische Flugzeugbauer Airbus die Fertigung des Superjumbos im Jahr 2021 offiziell eingestellt hat, bildet der Riesenflieger weiterhin das Rückgrat der Flotte von Emirates. Das Unternehmen beabsichtigt, den A380 noch bis weit in die 2040er-Jahre hinein weltweit im Linienverkehr einzusetzen. Nach dem notfallbedingten Aufenthalt in Frankfurt kündigte Emirates an, den Weiterflug nach London voraussichtlich gegen 18 Uhr fortzuführen.