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Spektakulär: Eurofighter beschützen Oktoberfest

Phillip Platzer
von
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Ein ungewöhnlicher Blick auf das größte Volksfest der Welt: Ein Pilot der deutschen Luftwaffe hat bei einem Einsatz über der Münchner Theresienwiese ein spektakuläres Foto gemacht.
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Der Überflug dient der Sicherheit auf dem Festgelände in unsicheren Zeiten. Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg an der Donau schickte dafür zwei Eurofighter in den Himmel über der bayerischen Landeshauptstadt.

Schutz für Wiesn

Zuständig für diese Aufgaben im Luftraum ist die sogenannte Alarmrotte des Geschwaders, die aus zwei Kampfjets besteht. Auf dem Luftbild ist ein Eurofighter direkt über der Theresienwiese zu sehen. Im Hintergrund zeichnen sich die großen Festzelte in der Wirtsbudenstraße sowie das grüne Dach vom Weinzelt ab.

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Grüße aus dem Cockpit

Während des Fluges über München fotografierte einer der beiden Piloten seinen Kollegen mit der Kulisse der Wiesn im Hintergrund. Die Piloten, die sich auch "Bavarian Tigers" nennen, veröffentlichten die Aufnahme anschließend auf ihrem Instagram-Account. Dazu schrieben sie die Grußbotschaft: "O‘zapft is auf der Wiesn! Auch während des Oktoberfestes stellt die Alarmrotte aus Neuburg die Sicherheit im Luftraum auch über München sicher."

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