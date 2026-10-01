oe24
TV
E-Paper
Immo

Russland-Attacken

Deutschland bekommt Drohnen-Spezialeinheit

Phillip Platzer
von
Große militärische Drohne fliegt über ein Feld mit Bäumen und einem verlassenen Gebäude im Hintergrund.
© EPA
Die Bundeswehr rüstet auf und gründet ein eigenes Drohnenregiment. Bis zu 600 Männer und Frauen werden für den Einsatz unbemannter Systeme vorgesehen, gab Verteidigungsminister Boris Pistorius bekannt.
OE24 auf Google bevorzugen

Auf dem niedersächsischen Truppenübungsplatz Bergen kündigte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) die neue Einheit an, deren Drohnen Reichweiten von bis zu 500 Kilometern abdecken sollen. Der Aufbau des ersten Drohnenregiments der Bundeswehr ist für den Verlauf des Jahres 2027 geplant. Angegliedert wird der Verband der 10. Panzerdivision, zu welcher auch die Panzerbrigade 45 zum Schutz der Nato-Ostflanke in Litauen gehört.

Auch interessant

"GEDS SCHE***!": Produkte kosten um 200% mehr

Star-Moderator deutet brisante Ronaldo-Enthüllung an

Machtkampf um neuen SPÖ-Chef

Zwei Männer in Bundeswehr-Uniformen stehen vor einem Monitor bei einer Militärübung.
© EPA

Bündelung unbemannter Systeme im Verband

Das Ziel der neuen Einheit besteht darin, die Fähigkeiten im Bereich unbemannter Systeme zusammenzuführen und die Nutzung zu beschleunigen. Neben fliegenden Systemen kommen auch unbemannte Landsysteme zum Einsatz. Eine wesentliche Funktion übernimmt zudem der elektromagnetische Kampf zur Störung gegnerischer Radar- und Funksignale. Ergänzt wird die Ausrüstung durch sogenannte Kamikaze-Drohnen (Loitering-Munition), welche aktuell von der Truppe getestet werden und im kommenden Jahr eintreffen sollen.

Klare Forderung nach mehr Drohnen

Pistorius betonte bezüglich der Strategie: "Wer sich zu Land durchsetzen will, der muss eben den Kampf mit unbemannten Systemen beherrschen". Bereits im Juni hatte Heeresinspekteur Generalleutnant Christian Freuding (55) bei der Übung "Freedom Shield 2026" in Litauen eine rasche Aufstockung von Drohnen und unbemannten Waffensystemen gefordert. Für die Landstreitkräfte besitze das Zusammenspiel von Panzertruppen und Drohneneinheiten höchste Bedeutung. Im Rahmen der Übung wurden Drohnen, elektronische Kampfführung sowie Drohnenabwehr gemeinsam erprobt.

Lehren aus dem Ukraine-Krieg

Als wesentlicher Impuls für die Entwicklung dienen die Erkenntnisse aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, weshalb die Bundeswehr verstärkt Drohnen einführt. Pistorius mahnte jedoch vor fehlerhaften Annahmen und hob hervor, dass ein potenzieller Konflikt zwischen Russland und der Nato nicht schlicht nach dem Schema des Ukraine-Kriegs ablaufen werde. Unbemannte Systeme ergänzen zwar das Spektrum der Waffensysteme, können Panzer, Kriegsschiffe oder Flugzeuge jedoch keineswegs vollständig ersetzen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Was heißt nicht genug weitergegangen?" | Rede von Willi Mernyi beim SPÖ-Parteitag

Technik-Panne bei Premier-League-Neustart

Bei VW-Tochter Cariad sollen 1000 Jobs wegfallen

Kartnig: Stunde der Wahrheit

Polizei-Razzia bei Tuning-Treffen in OÖ: 40 Anzeigen

Klingbeils Zuckersteuer: Kanzler zieht die Notbremse

Jimi Blue Ochsenknecht wegen schweren Betrugs verurteilt

Von 40.000 Syrern keinen einzigen abgeschoben

Bayern-Hammer: Wird ER jetzt neuer Trainer?

Deutschland bekommt Drohnen-Spezialeinheit