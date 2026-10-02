oe24
TV
E-Paper
Immo

Anschläge geplant?

Anti-Terroreinsatz: Drei Verdächtige verhaftet

Polizei-Spezialeinheiten führten die Verhaftungen durch.
© dpa
Nach einem Hinweis eines Nachrichtendienstes hat die Polizei Dortmund mit Spezialeinheiten am Donnerstagabend in Hagen und Unna zwei syrische Migranten und einen Deutschen festgenommen. Es besteht der Verdacht nach, dass die Männer eine staatsgefährdende Straftat vorbereitet haben.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Zugriffe erfolgten gegen 19.30 Uhr nahezu zeitgleich und unter Beteiligung von Spezialeinsatzkräften, in enger Abstimmung mit dem Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen und weiteren Sicherheitsbehörden. In der Hagener Innenstadt stürmten die Polizisten eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Nach Angaben der BILD sprengten die Einsatzkräfte dort die Wohnungstür - zwei Männer wurden festgenommen.

25 Kilometer entfernt durchsuchten Beamte in Unna eine weitere Wohnung und nahmen einen dritten Mann fest. Bei den Festgenommenen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 33-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Münster mit Wohnsitz in Unna sowie um zwei syrische Staatsangehörige im Alter von 20 und 24 Jahren aus Hagen.

Auch interessant

Spektakulär: Eurofighter beschützen Oktoberfest

Gnadenlos! Ehepaar nach 38 Jahren per App gekündigt

Drama um Wal "Timmy" sorgt für Millionenklage

Trio könnte Anschläge geplant haben

Der juristische Begriff der staatsgefährdenden Straftat erlaubt den Behörden, bereits im Planungsstadium einzugreifen, noch bevor eine Tat ausgeführt wird. Medien wie n-tv und t-online ordnen den Vorwurf entsprechend als Terrorverdacht ein. Was die drei Männer konkret geplant haben sollen, welche Ziele im Raum standen und ob bei den Durchsuchungen Waffen oder andere Beweismittel sichergestellt wurden, teilten die Ermittler zunächst nicht mit.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Sorge um Pietro Lombardi: Nach Trennung von Laura spurlos verschwunden

Gnadenlos! Ehepaar nach 38 Jahren per App gekündigt

Zwei Obduktions-Ergebnisse: Wie starb George Floyd wirklich?

Angelina Jolie erhebt schwere Vorwürfe gegen Brad Pitt

FPÖ-Insider: Vilimskys "Wutanfall gegen ORF war Strategie"

Spektakulär: Eurofighter beschützen Oktoberfest

Drama um Wal "Timmy" sorgt für Millionenklage

Rekordtief für Merz

Anti-Terroreinsatz: Drei Verdächtige verhaftet

Slalom-Weltmeister beendet Karriere