Sorge um Pietro Lombardi: Nach Trennung von Laura spurlos verschwunden

Der einstige DSDS-Star und seine Verlobte haben sich getrennt - jetzt weiß niemand, wo sich Pietro Lombardi aufhält.

Nach dem überraschenden Ende seiner Beziehung zu seiner Verlobten Laura Maria Rypa ist DSDS-Star Pietro Lombardi spurlos abgetaucht. Am Sonntag gegen 14 Uhr machte Laura die Trennung mit einem unerwarteten Instagram-Posting öffentlich. Dort erklärte sie knapp, die Partnerschaft sei beendet.

Laura fühlt sich überfordert und allein

Laut Bild eskalierte die Situation am Sonntag in einem heftigen Streit. Auslöser soll ein altes Streitthema gewesen sein: Laura fühlt sich mit den beiden kleinen Kindern Leano Romeo und Amelio Elija, den Hunden, dem Haushalt und dem bevorstehenden Umzug überlastet – und von Pietro im Alltag allein gelassen.

Schon in den Tagen zuvor soll es mehrfach zu Konflikten gekommen sein. Auch am Sonntag flogen erneut die Fetzen. Im Streit fiel wohl auch das Wort „Trennung“. Pietro soll daraufhin plötzlich das Haus verlassen haben. Kurz danach veröffentlichte Laura ihren Trennungspost.

Wenig später kehrte Pietro demnach zurück, packte einen Koffer mit Kleidung und verließ gegen 19.30 Uhr erneut das Haus. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Selbst Laura soll keinen Kontakt mehr zu ihm haben. Sie bleibt mit den Kindern zu Hause, wo sie von Familie und Freunden unterstützt wird.

Vergangenheit voller Krisen

Schon im November 2024 war es zu einem schweren Streit zwischen den beiden gekommen, der sogar einen Polizeieinsatz nach sich zog. Anschließend gaben sie sich jedoch eine neue Chance und erklärten, weiter an ihrer Familie arbeiten zu wollen.

Nun steht die Frage im Raum: Wo hält sich Pietro auf? Nächsten Samstag ist er eigentlich für einen Auftritt im NaturTheater Bad Elster (Sachsen) angekündigt. Ob das Konzert trotz seiner aktuellen privaten Turbulenzen stattfinden wird, ist derzeit ungewiss.