Warum die Umlufttaste niemals dauerhaft aktiv sein sollte

Die Umlufttaste im Auto ist ideal, um den Innenraum schnell zu kühlen oder Gestank draußen zu halten. Wer den kleinen Knopf jedoch zu lange gedrückt lässt, geht Risiken ein.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein kleiner Knopf mit großer Wirkung: Die Umlufttaste im Auto kann den Innenraum schnell kühlen und unangenehme Gerüche fernhalten. Besonders praktisch ist die Umlufttaste bei belasteter Außenluft. Ob im Tunnel, Stau oder bei starkem Abgasgeruch – Umluft verhindert, dass schlechte Luft ins Auto gelangt. Aber Vorsicht! Wer sie dauerhaft aktiviert, riskiert eine rapide sinkende Luftqualität im Fahrzeug.

Umluft clever nutzen

Normalerweise zieht die Lüftung Frischluft von außen an. Mit eingeschalteter Umluft wird diese Zufuhr weitgehend geschlossen und die Klimaanlage oder Heizung wälzt die Innenraumluft um. Im Winter wird es rascher warm, im Sommer kühlt das Auto so schneller ab, auch an brütend heißen Tagen hilft Umluft, den Innenraum schneller auf angenehme Temperaturen zu bringen. Der Trick für heiße Sommertage: Die Fenster vor dem Losfahren kurz öffnen, die gestaute heiße Luft rauslassen und erst danach die Umluft aktivieren.

Risiken bei Dauerbetrieb

© Getty Images

Doch die Funktion hat auch ihre Tücken: Bleibt sie zu lange aktiv, steigt der CO₂-Gehalt im Auto spürbar an. Die Folge: Müdigkeit und Konzentrationsprobleme drohen direkt am Steuer. Zudem nimmt die Luftfeuchtigkeit im Innenraum rasch zu, was beschlagene Scheiben begünstigt – gerade im Winter ein häufiges Problem. Für eine freie Sicht sollten Autofahrer daher rechtzeitig wieder Frischluft zuführen und die Klimaanlage gezielt auf die Frontscheibe richten. Die Anlage entzieht der Luft die Feuchtigkeit und sorgt für freie Sicht. Moderne Fahrzeuge schalten die Umluft daher oft automatisch ab, sobald die Defrost-Funktion aktiviert wird.

Automatik und Reinigung

Viele neue Autos steuern die Umluft mittlerweile komplett selbst. Sensoren erkennen schlechte Außenluft und schalten vorübergehend um. Andere Systeme deaktivieren die Umluft nach einer Weile automatisch, um wieder Frischluft hereinzulassen. Ein weiterer Einsatzbereich der Taste ist die Klimaanlagenreinigung mit speziellen Sprays. Doch Vorsicht: Studien zeigen, dass solche Umluft-Sprays den Verdampfer oft nicht gründlich reinigen. Der frische Geruch täuscht, die eigentlichen Ursachen für Bakterien oder Gerüche bleiben oft bestehen. Umluft ist kein Dauerbetrieb, sondern eine reine Kurzzeitfunktion. Nach einigen Minuten sollte immer wieder Frischluft ins Auto kommen.