Verlassen vorm Ja-Wort – doch SIE zieht die Hochzeit trotzdem durch!

Sechseinhalb Jahre Beziehung, ein Heiratsantrag in Thailand und eine Traumhochzeit in der Toskana – doch eine Woche vor dem großen Tag war plötzlich alles vorbei. Katherine Jones ließ die Feier trotzdem steigen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Für Katherine Jones aus Liverpool sollte Anfang August einer der schönsten Tage ihres Lebens werden. Gemeinsam mit ihrem Partner hatte die 36-Jährige ein historisches Landgut aus dem 18. Jahrhundert in der Toskana gebucht – inklusive Panoramapool und eigener Kapelle.

Doch genau sieben Tage vor der Hochzeit zerplatzten ihre Pläne. Ihr Verlobter trennte sich von ihr und verschwand anschließend für seine Arbeit in den Süden. "Er hat es mir eine Woche vorher gesagt und ist dann zur Arbeit in den Süden verschwunden", erzählt Katherine. Gemeinsam mit ihrer Mutter musste sie danach erst einmal die "Scherben aufsammeln".

Dieser Tiktok Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Tiktok“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

"The show must go on"

Die Hochzeit absagen? Für Katherine und ihre Familie kam das nicht infrage. Ein Großteil der Feier war bereits bezahlt, eine Rückerstattung nicht mehr möglich und zahlreiche Gäste waren schon auf dem Weg nach Italien.

Also wurde kurzerhand umgeplant: Die Hochzeit fand statt – nur ohne Bräutigam.

Katherine holte sogar ihr eigentliches Hochzeitskleid nicht mehr ab. Stattdessen trug sie das Kleid, das ursprünglich für den Abend vorgesehen war. Ihre Botschaft war deutlich: "Ich bin so froh, dass ich so einen Loser nicht heirate und noch einmal Schmetterlinge erleben darf."

40 Millionen sehen ihre Party

Katherine dokumentierte die ungewöhnliche Feier auf TikTok – mit riesigem Erfolg. Ihre Videos wurden inzwischen mehr als 40 Millionen Mal angesehen. Der erfolgreichste Clip erreichte rund 7,5 Millionen Aufrufe.

Dieser Tiktok Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Tiktok“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Einen Beitrag versah sie mit den Worten: "POV: Du bist einer Scheidung entkommen." Hinter den fröhlichen Bildern steckt allerdings auch viel Schmerz. "Das heißt nicht, dass ich zwischen dem Lachen nicht weine", erklärt die 36-Jährige. Gleichzeitig habe ihr die Unterstützung im Netz geholfen. "Ich habe einen Ehemann verloren und 10.000 neue beste Freundinnen gewonnen", schrieb sie.

Ex soll für Hochzeit zahlen

Wie teuer die geplante Traumhochzeit war, verrät Katherine nicht. Für sie steht allerdings fest, dass ihr Ex-Verlobter am Ende dafür aufkommen soll. Sobald das gemeinsame Haus verkauft sei, werde er die Kosten übernehmen, sagt sie.

Auch der Verlobungsring und das ursprünglich geplante Hochzeitskleid sollen weg. Einen anderen Ring möchte Katherine hingegen behalten – sie verbinde ihn nach eigener Aussage nicht mit ihrem ehemaligen Partner.

Flitterwochen mit Mama

Auch die bereits gebuchte Hochzeitsreise sagte Katherine nicht ab. Statt mit ihrem Ehemann reiste sie gemeinsam mit ihrer Mutter nach Capri und Salerno. Die ungewöhnlichen Mutter-Tochter-Flitterwochen bekamen sogar einen eigenen Namen: "Mummymoon".

Besonders hart sei für sie der Moment gewesen, als die anderen Hochzeitsgäste abreisten und nur noch sie, ihre Mutter und ihre Schwestern zurückblieben. Danach begann Katherine, ihre Erlebnisse intensiver auf TikTok zu teilen – und fand darin zunehmend Ablenkung und neuen Mut.