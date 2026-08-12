Welt
TV
E-Paper
Immo
Welt

Bräutigam weg

Verlassen vorm Ja-Wort – doch SIE zieht die Hochzeit trotzdem durch!

OR
von
Sechseinhalb Jahre Beziehung, ein Heiratsantrag in Thailand und eine Traumhochzeit in der Toskana – doch eine Woche vor dem großen Tag war plötzlich alles vorbei. Katherine Jones ließ die Feier trotzdem steigen.
OE24 auf Google bevorzugen

Für Katherine Jones aus Liverpool sollte Anfang August einer der schönsten Tage ihres Lebens werden. Gemeinsam mit ihrem Partner hatte die 36-Jährige ein historisches Landgut aus dem 18. Jahrhundert in der Toskana gebucht – inklusive Panoramapool und eigener Kapelle.

Doch genau sieben Tage vor der Hochzeit zerplatzten ihre Pläne. Ihr Verlobter trennte sich von ihr und verschwand anschließend für seine Arbeit in den Süden. "Er hat es mir eine Woche vorher gesagt und ist dann zur Arbeit in den Süden verschwunden", erzählt Katherine. Gemeinsam mit ihrer Mutter musste sie danach erst einmal die "Scherben aufsammeln".

"The show must go on"

Die Hochzeit absagen? Für Katherine und ihre Familie kam das nicht infrage. Ein Großteil der Feier war bereits bezahlt, eine Rückerstattung nicht mehr möglich und zahlreiche Gäste waren schon auf dem Weg nach Italien.

Also wurde kurzerhand umgeplant: Die Hochzeit fand statt – nur ohne Bräutigam.

Katherine holte sogar ihr eigentliches Hochzeitskleid nicht mehr ab. Stattdessen trug sie das Kleid, das ursprünglich für den Abend vorgesehen war. Ihre Botschaft war deutlich: "Ich bin so froh, dass ich so einen Loser nicht heirate und noch einmal Schmetterlinge erleben darf."

Auch interessant

Verscherzt es sich Kneissl mit Putin?

Vorwürfe nach Baumgartner-Tod: Jetzt spricht Freundin

Polizei warnt Bevölkerung vor dieser Betrugsmasche

40 Millionen sehen ihre Party

Katherine dokumentierte die ungewöhnliche Feier auf TikTok – mit riesigem Erfolg. Ihre Videos wurden inzwischen mehr als 40 Millionen Mal angesehen. Der erfolgreichste Clip erreichte rund 7,5 Millionen Aufrufe.

Einen Beitrag versah sie mit den Worten: "POV: Du bist einer Scheidung entkommen." Hinter den fröhlichen Bildern steckt allerdings auch viel Schmerz. "Das heißt nicht, dass ich zwischen dem Lachen nicht weine", erklärt die 36-Jährige. Gleichzeitig habe ihr die Unterstützung im Netz geholfen. "Ich habe einen Ehemann verloren und 10.000 neue beste Freundinnen gewonnen", schrieb sie.

Ex soll für Hochzeit zahlen

Wie teuer die geplante Traumhochzeit war, verrät Katherine nicht. Für sie steht allerdings fest, dass ihr Ex-Verlobter am Ende dafür aufkommen soll. Sobald das gemeinsame Haus verkauft sei, werde er die Kosten übernehmen, sagt sie.

Auch der Verlobungsring und das ursprünglich geplante Hochzeitskleid sollen weg. Einen anderen Ring möchte Katherine hingegen behalten – sie verbinde ihn nach eigener Aussage nicht mit ihrem ehemaligen Partner.

Flitterwochen mit Mama

Auch die bereits gebuchte Hochzeitsreise sagte Katherine nicht ab. Statt mit ihrem Ehemann reiste sie gemeinsam mit ihrer Mutter nach Capri und Salerno. Die ungewöhnlichen Mutter-Tochter-Flitterwochen bekamen sogar einen eigenen Namen: "Mummymoon".

Besonders hart sei für sie der Moment gewesen, als die anderen Hochzeitsgäste abreisten und nur noch sie, ihre Mutter und ihre Schwestern zurückblieben. Danach begann Katherine, ihre Erlebnisse intensiver auf TikTok zu teilen – und fand darin zunehmend Ablenkung und neuen Mut.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schluss mit "Ladys First": Dating-App Bumble kippt wichtigste Regel

Blitz schlägt in Gefängnis ein: 16 Häftlinge verletzt und im Spital

Trump golft unter dem Schutz von Armee-Flugabwehr

Urlauber jubeln: Neues Maut-System auf Italien-Autobahnen

Leihmutter verweigert Abtreibung – jetzt eskaliert der Streit um Baby Gabriel

Baby überlebt Erdbeben: Das unglaubliche Wunder von Kolumbien

Heirats-Boykott in China: Selbst Geld lockt junge Paare nicht mehr

Verlassen vorm Ja-Wort – doch SIE zieht die Hochzeit trotzdem durch!

Wasserknappheit legt antike Brücke frei

Handtuch-Krieg in Kroatien: Jetzt räumt die Müllabfuhr gnadenlos auf