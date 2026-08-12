DIESER Fund macht die Menschen richtig sauer

Ein Fund aus einem Messie-Haus sorgt im Netz für Aufsehen: Reinigungskraft Victoria Gordon entdeckte einen originalverpackten Mars-Riegel von 1991. Der direkte Vergleich mit einem aktuellen Riegel zeigt, wie stark sich die Größe verändert hat.

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Bei einem Reinigungseinsatz in einem Messie-Haus in North Lincolnshire stieß Victoria Gordon auf einen ungewöhnlichen Schatz: einen originalverpackten Mars-Riegel aus dem Jahr 1991.

Die 44-Jährige war neugierig und besorgte sich einen aktuellen Mars-Riegel. Dann legte sie beide nebeneinander – und der Unterschied war deutlich zu erkennen. "Obwohl ich wusste, dass er groß war, war ich trotzdem überrascht", sagte Gordon der "Daily Mail".

62,5 Gramm gegen 51 Gramm

Auch die Zahlen zeigen, wie sehr der Schokoriegel geschrumpft ist. Anfang der 90er-Jahre brachte ein Mars-Riegel rund 62,5 Gramm auf die Waage. Heute sind es nur noch etwa 51 Gramm.

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Doch nicht nur die Größe hat sich verändert. Auch beim Preis zeigt sich ein deutlicher Unterschied: 1991 kostete ein Mars-Riegel in Deutschland noch deutlich weniger als heute. Damit ist der Riegel ein anschauliches Beispiel für sogenannte Schrumpflation: Das Produkt wird kleiner, während der Preis gleich bleibt oder sogar steigt.

Auch Snickers und Twix geschrumpft

Mars ist dabei nicht der einzige Klassiker, der im Laufe der Jahre kleiner geworden ist.

Auch Snickers hat an Gewicht verloren. In den 90er-Jahren wog der Riegel ungefähr 60 Gramm, heute sind es rund 50 Gramm. Gleichzeitig stieg der Preis von etwa 5 Schilling auf teilweise bis zu 1,50 Euro.

Bei Twix, das früher unter dem Namen "Raider" verkauft wurde, zeigt sich ein ähnliches Bild: Aus rund 58 Gramm wurden heute etwa 50 Gramm. Kostete der Riegel 1991 noch ungefähr 5 Schilling, sind heute etwa 1,10 Euro fällig.

Messie-Fund wird zum Internet-Hit

Gordon arbeitet bei einem Unternehmen, das unter anderem besonders schwierige Haushaltsauflösungen übernimmt. Bei Einsätzen in stark vermüllten Wohnungen und Häusern stößt sie immer wieder auf alte Gegenstände. Der 35 Jahre alte Mars-Riegel wurde schließlich zum Internet-Hit. Gordon veröffentlichte den Größenvergleich mit dem heutigen Riegel – und der Clip wurde bereits mehr als 700.000 Mal angesehen.

Ein alter Schokoriegel wurde damit plötzlich zum perfekten Beweis dafür, wie sehr sich ein vermeintlich kleines Produkt im Laufe von 35 Jahren verändern kann.