Heirats-Boykott in China: Selbst Geld lockt junge Paare nicht mehr

Trotz staatlicher Kampagnen und lokaler Geldprämien heiraten in China wieder deutlich weniger Paare.

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Im ersten Halbjahr wurden landesweit 3,28 Millionen Eheschließungen registriert, berichtete der Staatssender CCTV am Mittwoch unter Berufung auf Daten des chinesischen Zivilministeriums. Das waren 264.000 oder rund 7,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Langfristig geht die Zahl der Eheschließungen bereits seit mehr als einem Jahrzehnt zurück.

2013 ließen noch 13,47 Millionen Paare ihre Ehe registrieren. Im Jahr 2024 fiel die Zahl mit 6,11 Millionen auf den niedrigsten Stand seit mindestens 1980. Im vergangenen Jahr erholte sie sich. Nun ist sie jedoch erneut gesunken.

Weniger junge Menschen

Ein Grund für den Rückgang ist die Bevölkerungsentwicklung. Weil in China über Jahrzehnte weniger Kinder geboren wurden, erreichen nun kleinere Jahrgänge das typische Heiratsalter. Fachleute verweisen zudem auf hohe Kosten für Wohnungen, Hochzeiten und Kinder sowie unsichere Berufsaussichten. Zugleich haben sich die Vorstellungen vom eigenen Leben verändert. Viele junge Menschen heiraten später oder entscheiden sich ganz gegen eine Ehe.

Die chinesischen Behörden versuchen gegenzusteuern. Einige Städte, Kreise und Gemeinden zahlen Paaren unter bestimmten Bedingungen Prämien. Andere Orte verteilen Gutscheine für Hochzeitsfeiern. Zahlreiche Provinzen haben zudem den bezahlten Hochzeitsurlaub verlängert.

Heiraten soll einfacher werden

© Getty Images

Seit Mai 2025 können Paare ihre Ehe zudem unabhängig vom offiziell gemeldeten Wohnort bei jeder dafür zuständigen Behörde auf dem chinesischen Festland anmelden. Früher mussten sie dafür meist an den Ort des offiziell registrierten Wohnsitzes eines der Partner reisen und dort ein Haushaltsregister vorlegen. Dieses Dokument ist heute nicht mehr nötig.

Für Peking ist der Rückgang der Eheschließungen auch deshalb ein Problem, weil Hochzeiten und Geburten in China eng miteinander verbunden sind. In dem Land leben rund 1,4 Milliarden Menschen. Die Bevölkerung schrumpfte 2025 bereits das vierte Jahr in Folge. Nur noch 7,92 Millionen Kinder kamen zur Welt, während 11,31 Millionen Menschen starben.