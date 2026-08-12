Blitz schlägt in Gefängnis ein: 16 Häftlinge verletzt und im Spital

Schockmoment in einem Gefängnis im US-Bundesstaat Ohio: Ein Blitz schlug auf dem Gelände ein, als Häftlinge gerade vom Abendessen zurückkehrten. 16 Insassen mussten anschließend in Krankenhäuser gebracht werden.

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Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend in einer Haftanstalt in Grafton, südwestlich von Cleveland. Die Häftlinge waren gerade auf dem Weg zurück vom Abendessen, als der Blitz einschlug.

Insgesamt 16 Gefangene wurden zur medizinischen Behandlung in ein externes Krankenhaus gebracht. Einer der Betroffenen musste laut der zuständigen Gefängnisbehörde sogar mit einem Hubschrauber ausgeflogen werden.

Keine Todesopfer gemeldet

Das Ohio Department of Rehabilitation and Correction bestätigte den Vorfall und teilte mit, dass es keine Berichte über Tote gebe.

Wo genau der Blitz einschlug, blieb zunächst offen. Auch zu den konkreten Verletzungen der Häftlinge oder möglichen Schäden an der Haftanstalt lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Die Behörden untersuchen nun die genauen Umstände des Vorfalls.