Schluss mit "Ladys First": Dating-App Bumble kippt wichtigste Regel

Jahrelang war es das große Markenzeichen von Bumble: Nach einem Match mussten Frauen den ersten Schritt machen. Damit ist jetzt Schluss. Die Dating-App hat ihre Regeln weltweit geändert.

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Seit dem 11. August können bei Bumble nach einem Match sowohl Frauen als auch Männer die erste Nachricht verschicken. Damit verabschiedet sich die Dating-App von einer Regel, die sie seit ihrer Gründung 2014 klar von anderen Plattformen unterschied.

Ganz ohne Vorgaben bleibt das Schreiben aber nicht. Der Chat wird erst freigeschaltet, wenn die erste Nachricht beantwortet wurde. Wer lediglich ein knappes "Hi" oder eine wenig persönliche Nachricht schickt, soll zudem von der App dazu aufgefordert werden, einen interessanteren Gesprächseinstieg zu wählen. Auch beim Zeitdruck gibt es eine Änderung: Statt bisher 24 Stunden haben Nutzer künftig 72 Stunden Zeit, auf ein Match zu reagieren.

Junge Frauen wollen mehr Freiheit

Bumble begründet die Neuerungen mit einem veränderten Dating-Verhalten. Eine vom Unternehmen beauftragte Umfrage unter 1000 Singles zwischen 18 und 35 Jahren zeigt: 55 Prozent der Frauen fühlen sich sicherer, wenn sie selbst entscheiden können, wann sie ein Gespräch beginnen. Gleichzeitig kommt offenbar gerade bei jüngeren Frauen die Möglichkeit gut an, dass auch Männer den ersten Schritt machen können.

Erste Tests der neuen Regeln in Kanada sollen laut Bumble ebenfalls positive Ergebnisse gezeigt haben. Nutzer begannen häufiger Gespräche. Besonders deutlich war der Effekt bei Frauen: Aus ihren ersten Nachrichten entwickelten sich häufiger tatsächliche Unterhaltungen.

Bumble will Gespräche ankurbeln

Auch die längere Antwortfrist scheint bei den Nutzern anzukommen. Laut Bumble gab mehr als die Hälfte der Befragten in den Produkttests an, dass sich ihre Erfahrung mit der App durch die zusätzlichen 48 Stunden verbessert habe.

Trotz der neuen Freiheit sollen Frauen weiterhin das Gefühl behalten, die Kontrolle über ihre Matches zu haben. 92 Prozent der befragten Frauen gaben laut Bumble an, weiterhin das Gefühl zu haben, alles im Griff zu haben.

Die Anleger reagierten ebenfalls positiv auf die Ankündigung: Die Bumble-Aktie legte am Dienstag um rund fünf Prozent zu. Auf Jahressicht liegt sie allerdings weiterhin etwa 22 Prozent im Minus. In den vergangenen zwölf Monaten verlor das Papier sogar mehr als die Hälfte seines Wertes.