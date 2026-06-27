Deschamp
Nach Schicksalsschlag: Frankreich-Coach ist zurück
Frankreichs Fußball-Teamchef Didier Deschamps ist am Samstag nach einer Verbandsinfo zur WM und seinem Team zurückgekehrt.
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Der 57-Jährige hatte das mit 4:1 gegen Norwegen gewonnene Freitag-Match verpasst, da er bei der Beerdigung seiner Mutter weilte.
Vize-Weltmeister 2022
Vor der Partie gab es wegen des Todesfalls eine Trauerminute. Für den Vize-Weltmeister 2022 geht es am Dienstag ab 23.00 Uhr MESZ in New Jersey im Sechzehntelfinale gegen Schweden weiter.
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