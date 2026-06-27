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Nach Schicksalsschlag: Frankreich-Coach ist zurück

Didier Deschamps und Jules Koundé beim Training der französischen Nationalmannschaft.
© Icon Sport via Getty Images
Teamchef Deschamp kehrte zu Frankreichs Mannschaft zurück.
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Frankreichs Fußball-Teamchef Didier Deschamps ist am Samstag nach einer Verbandsinfo zur WM und seinem Team zurückgekehrt.

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Vize-Weltmeister 2022

Vor der Partie gab es wegen des Todesfalls eine Trauerminute. Für den Vize-Weltmeister 2022 geht es am Dienstag ab 23.00 Uhr MESZ in New Jersey im Sechzehntelfinale gegen Schweden weiter.

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