Nach Schicksalsschlag: Frankreich-Coach ist zurück

Teamchef Deschamp kehrte zu Frankreichs Mannschaft zurück.

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Frankreichs Fußball-Teamchef Didier Deschamps ist am Samstag nach einer Verbandsinfo zur WM und seinem Team zurückgekehrt.

Der 57-Jährige hatte das mit 4:1 gegen Norwegen gewonnene Freitag-Match verpasst, da er bei der Beerdigung seiner Mutter weilte.

Vize-Weltmeister 2022

Vor der Partie gab es wegen des Todesfalls eine Trauerminute. Für den Vize-Weltmeister 2022 geht es am Dienstag ab 23.00 Uhr MESZ in New Jersey im Sechzehntelfinale gegen Schweden weiter.