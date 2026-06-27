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Promi-Überraschung: Dieser Star taucht als Haaland-Double auf

© Getty Images
Ein bekannter Hollywood-Star mischte sich am Freitag im Norwegen-Trikot und mit blonder Mähne als perfektes Erling-Haaland-Double unter die Fans.
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Am Freitag mischte kein Geringerer als Hollywood-Star Channing Tatum (46, „Magic Mike“) vor dem Fußball-WM-Gruppenspiel gegen Frankreich im Norwegen-Trikot, mit langer blonder Mähne und einem breiten Grinsen unter die Fans im Stadion in Foxborough (USA). Viele Zuschauer trauten ihren Augen nicht. Auf den ersten Blick sah der Schauspieler Erling Haaland (25) zum Verwechseln ähnlich.

Der ungewöhnliche Auftritt war kein Zufall. Tatum wirbt in einem neuen Werbespot als Doppelgänger des norwegischen Torjägers und setzte den Werbe-Gag nun auch im Stadion fort. Während der Hollywoodstar auf der Tribüne gefeiert wurde, blieb Haaland selbst 90 Minuten auf der Ersatzbank. Die Norweger schonten ihren Torjäger, weil sie das Sechzehntelfinale bereits vorzeitig erreicht hatten. Ohne seinen Star-Stürmer verlor Norwegen gegen Frankreich deutlich mit 1:4.

© FIFA via Getty Images

Selfies mit den Fans

Davon ließ sich Tatum die Laune nicht verderben. Er posierte mit den norwegischen Fans für Selfies und sorgte auf den Rängen für reichlich Verwirrung. Bilder des verkleideten Schauspielers verbreiteten sich anschließend schnell in den sozialen Netzwerken. Viele Zuschauer hielten ihn sogar tatsächlich für den Manchester-City-Stürmer.

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Gag direkt im Stadion

© WWD via Getty Images

Der Auftritt passte perfekt zur Idee des Werbespots. Statt nur vor der Kamera in Haalands Rolle zu schlüpfen, brachte Tatum den Gag direkt zu den Fans und wurde damit selbst zu einem der Hingucker des WM-Tages.

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