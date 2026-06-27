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Tragödie in Tirol

58-jährige Bikerin stirbt bei Frontalkollision

Motorradunfall
© APA
Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Samstag im Ötztal ein Menschenleben gefordert. Eine 58-jährige Motorradfahrerin kollidierte frontal mit einem Pkw und verstarb noch am Unfallort.
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Der tragische Unfall passierte am Samstag um 10.03 Uhr. Eine 58-jährige Österreicherin und ihr 59-jähriger Ehemann fuhren mit ihren Motorrädern auf der B186 Ötztalstraße taleinwärts. Auf Höhe Kilometer 3,80 setzte die Frau zu einem Überholmanöver an. Dabei übersah sie den laut Polizei ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw eines 26-jährigen Deutschen, was zu einer Frontalkollision führte.

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Mehrere Fahrzeuge beteiligt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Motorradlenkerin zu Boden geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Trümmerteile des Motorrades trafen einen nachfolgenden 60-jährigen deutschen Motorradlenker, der daraufhin zu Sturz kam. Auch ein dahinterfahrender 55-jähriger deutscher Motorradfahrer stürzte aufgrund von Fahrzeugteilen auf der Fahrbahn. Nachkommende Pkw-Lenker leisteten sofort Erste Hilfe und begannen mit Reanimationsmaßnahmen. Trotz der Bemühungen verstarb die 58-Jährige noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte an der Unfallstelle.

Verletzte in Krankenhaus

Der 26-jährige Pkw-Lenker sowie die beiden gestürzten Motorradlenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in das Krankenhaus Zams gebracht. Die Beifahrerin im Auto blieb unverletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen entfernt werden.

Straße zwei Stunden gesperrt

Die Freiwillige Feuerwehr Ötz, das Rote Kreuz sowie zwei Polizeistreifen waren im Einsatz. Die B186 Ötztalstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten für rund zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.

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