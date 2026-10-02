Diese Beschäftigten bekommen jetzt bis zu 275 € Prämie und Gehaltsplus

Für rund 250.000 heimische Beschäftigte gibt es mehr Gehalt. Neben einer prozentualen Erhöhung winkt vielen auch eine finanzielle Prämie.

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Wien. Seit 1. Oktober steigen die Löhne und Gehälter in der Gastronomie und Hotellerie um durchschnittlich 3 Prozent. Die Gewerkschaft vida beziffert das Plus genauer mit 3,02 Prozent, in der am niedrigsten entlohnten Gruppe sind es 3,48 Prozent. Die Lehrlingseinkommen erhöhen sich im Schnitt um 3,44 Prozent.

Zusätzlich zur dauerhaften Erhöhung aus dem neuen Kollektivvertrag erhalten viele der rund 250.000 Arbeitnehmer eine Einmalzahlung von bis zu 275 Euro, wie das Portal "finanz.at" berichtet. Die Einigung zwischen den Fachverbänden und den Gewerkschaften GPA und vida erfolgte nach mehreren intensiven Verhandlungsrunden.

Unterschiedliche Positionen zur Einigung

Arbeitgeber: Sie verweisen darauf, die Löhne von 2021 bis 2025 um 27,1 Prozent gewachsen seien und damit über der Inflation in diesem Zeitraum von 23,8 Prozent liegen. Zudem seien die Lehrlingseinkommen in den letzten vier Jahren um rund 35 Prozent gestiegen.

Sie verweisen darauf, die Löhne von 2021 bis 2025 um 27,1 Prozent gewachsen seien und damit über der Inflation in diesem Zeitraum von 23,8 Prozent liegen. Zudem seien die Lehrlingseinkommen in den letzten vier Jahren um rund 35 Prozent gestiegen. Gewerkschaft "vida": Kritisierte den Abschluss wegen eines Reallohnverlusts bei einer zugrundeliegenden Inflation von 3,6 Prozent. Gewerkschafter Hebenstreit sprach von "Doppelzüngigkeit", da trotz Fachkräftemangels nicht einmal die Teuerung abgegolten werde, obwohl die Beschäftigten den Erfolg des Tourismus erarbeitet hätten.

Kritik am Anwerben ausländischer Arbeitskräfte

Ebenfalls in der Kritik steht das Anwerben von Kräften aus Drittstaaten via Rot-Weiß-Rot-Karte und Saisonkontingenten. Ende September verzeichnete das AMS rund 381.000 Arbeitslose und Schulungsteilnehmer (+1,6 % zum Vorjahr). Während die Arbeitslosigkeit bei ausländischen Arbeitskräften konstant blieb, stieg sie bei Inländern um 4,3 Prozent, so die Gewerkschaft "vida".