oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

oe24-Check

Spritpreisbremse: Hier tanken Sie am billigsten

Aaron Brüstle
von
© silencefoto - stock.adobe.com
Am heutigen Donnerstag ist die zweimonatige Spritpreisbremse der Bundesregierung in Kraft getreten. oe24 zeigt, wo Sie derzeit am billigsten tanken.
OE24 auf Google bevorzugen

Ab heute ist Tanken in Österreich billiger. Die Preise mussten um 12 Cent gesenkt werden, das hat die Regierung verordnet. Die schlechte Nachricht. Am Mittwoch wurde es nochmals deutlich teurer.

So stand der Liter Diesel am Mittwoch bei 2,252 Euro, Super bei 1,944 Euro. Heute purzelten die Preise dafür. oe24 zeigt, wo besonders günstig - im Vergleich - getankt werden kann.

Auch interessant

Hitze-Plan: So will Wiener City klimafit werden

Bester September aller Zeiten: 1,8 Millionen Österreicher schauten oe24.TV

Wie neu, aber günstiger: AirPods Pro 3 im Amazon-Deal

In Wien ist Diesel unter 2,20 Euro

In Wien tanken Sie bei einigen Tankstellen den Diesel unter 2,20 Euro, etwa bei

  • DISK Gutmann, in der Franzensbrückenstraße 15, 1020 Wien,Leopoldstadt: 2,194 EUR/l
  • Turmöl, in der Margaretenstraße 28, 1040 Wien 2,199 EUR/l

Bei Turmöl im vierten Bezirk oder bei Disk Gutmann im zweiten Bezirk tankt man also deutlich günstiger Diesel als gestern.

Bis Freitagmittag dürfen die Tankstellen ihre Preise auch nicht (!) mehr erhöhen. Nur senken ist erlaubt. Denn Preiserhöhungen sind nur von Montag bis Freitag jeweils zu Mittag zulässig.

Hier sehen Sie, wo der Sprit günstig ist

Sie können selbst mit dem Tool von oe24 sehen, wo es in Ihrer Nähe günstigen Sprit gibt.

Eingriff in Preise

Energiestaatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) verteidigt den  Eingriff in die Preise. "Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen", sagte sie.

So funktioniert die Preis-Bremse

Die 12 Cent Ersparnis pro Liter Treibstoff setzen sich aus einer Reduktion der Mineralölsteuer und einer Margenbegrenzung zusammen, wobei letztere in der Regierung lange umstritten war. ÖVP, NEOS und Wirtschaftsvertreter sprachen sich gegen einen Eingriff in die Preisgestaltung aus, die SPÖ war dafür.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

SO viel Geld haben die Österreicher pro Kopf

Geldmenge in Eurozone wächst schnell

oe24-Spritpreis-Check: Wo Sie am günstigsten tanken

Nationalbank zeigt, warum Döner mehr kostet

Geringfügigkeitsgrenze bleibt 2027 gleich

Spritpreisbremse: Hier tanken Sie am billigsten

Goldpreis stürzt ab

Sprit-Rechner: So viel teurer ist Ihr Weg zur Arbeit jetzt

Inflation bei uns dreimal so hoch wie in der Schweiz

Teuer-Liste: Die 16 Inflations-Knaller