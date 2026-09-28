Nationalbank zeigt, warum Döner mehr kostet

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat mit "Geld & Wirtschaft" ein neues Unterrichtsbuch zur finanziellen und wirtschaftlichen Bildung für die 3. Klasse der Sekundarstufe I entwickelt. Darin geht es um Teuerung, Energie und Geld.

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Wie anschaulich das neue Buch der Nationalbank Finanzwissen vermittelt, zeigt sich etwa im Kapitel zur Inflation.

Anhand der Symbolfigur Toni begreifen die Jugendlichen, warum ihr Lieblings-Kebab neuerdings mehr kostet: Eine Grafik macht transparent, wie gestiegene Zutaten - Strom-, Miet- und Lohnkosten - den Preis in die Höhe treiben.

Persönliche Inflationsrate berechnen

Mithilfe der OeNB-App "PIA" berechnen die Schüler:innen anschließend sogar ihre ganz persönliche Inflationsrate. Wie eng Österreichs Wirtschaft mit der Welt verflochten ist, erfahren die Jugendlichen im Kapitel zum Außenhandel: Sie verfolgen den Weg einer Jeans bevor sie im Geschäft landet und erklären, welche positiven und negativen Auswirkungen diese Reise etwa auf Arbeitsplätze oder den CO₂-Ausstoß hat.

Im Zuge der Einführung der neuen Lehrpläne 2023 haben finanzielle und wirtschaftliche Themen im Fach Geografie und wirtschaftliche Bildung (GWB) deutlich an Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig zeigte sich in Befragungen von Lehrkräften, dass einige bestehende Schulbücher diese Themen nicht ausreichend abdecken.

"Finanzbildung gehört zu einer ordentlichen Schulbildung dazu wie Lesen, Schreiben und Rechnen", so OeNB-Direktor Josef Meichenitsch. Er betont weiters: "Wir treffen im Laufe unseres Lebens tausende finanzielle Entscheidungen. Das beginnt beim ersten Taschengeld, geht über große Investitionen wie den Führerschein oder einen Wohnungskredit und endet mit der Vorsorge für die eigene Pension."

Motivierend sei das Buch durch eine integrierte Buch-Challenge in der vernetzende Aufgaben gelöst werden müssen. Die Einstiege in die Kapitel greifen einfache Beispiele aus dem Alltag von Jugendlichen auf (z. B. Einkauf beim Schulbuffet oder im Supermarkt) und leiten so zum jeweiligen Fachthema hin.

Kostenlos für Schulen

Das Unterrichtsbuch "Geld & Wirtschaft" ist ab sofort über das Bestelltool auf der Finanzbildungswebsite der OeNB kostenlos für Schulen verfügbar sein. Das Projekt zeigt beispielhaft, wie aus konkreten Bedürfnissen von Lehrkräften durch die enge Zusammenarbeit von Wissenschaft, Unterrichtspraxis und Fachdidaktik ein praxisnahes Bildungsprodukt entstehen kann. Ziel ist es, junge Menschen dabei zu unterstützen, finanzielle und wirtschaftliche Zusammenhänge besser zu verstehen und diese als relevanten Bestandteil ihres Alltags wahrzunehmen.