Das sind die versteckten Stromfresser im Haushalt

Es ist nicht der Kühlschrank: Hier können Sie hunderte Euro im Jahr sparen.

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Wir drehen das Licht ab, wenn wir das Haus verlassen, achten beim Kühlschrankkauf auf die Energieeffizienzklasse und nutzen beim Wäschewaschen das Stromspar-Programm. Alles, um zu sparen. Trotzdem ist die Rechnung am Ende des Jahres immer ein Schock und wird immer höher und höher. Warum? Wir werfen unser Geld an anderer Stelle buchstäblich zum Fenster raus.

Ein aktueller Bericht des deutschen Portals chip.de bringt es jetzt schonungslos ans Licht: Es sind ausgerechnet die Geräte unseres täglichen Lebens, die uns oft völlig unbemerkt die Jahresabrechnung ruinieren

Die Mega-Fallen im Haushalt

Die wahre Gefahr lauert im Wohnzimmer. 28 Prozent des Stromverbrauchs fließen in unsere Unterhaltungsgeräte: Fernseher, Computer und Spielekonsolen. Denn die Geräte laufen oft stundenlang nebenbei oder schlummern im tückischen Standby-Modus vor sich hin. Wer hier rigoros durchgreift und diese heimlichen "Strom-Vampire" komplett vom Netz nimmt, kann laut Schätzungen jährlich bis zu 250 Euro sparen.

Irres Sparpotenzial

Die Warnung deckt sich auch mit aktuellen Daten anderer Verbraucherschützer und Energie-Profis wie der österreichischen E-Control, E.ON oder den Innsbrucker Kommunalbetrieben (IKB). Auch sie decken die größten Kostenfallen auf, die fast jeder zu Hause hat.

Der Heizungspumpen-Schock: Die absolute Mega-Kostenfalle im Keller! Alte Heizungspumpen wälzen oft tausende Stunden im Jahr Wasser um – ungeachtet dessen, wie hoch der Bedarf wirklich ist. Kostenpunkt laut IKB: schnell mal bis zu 80 Euro und mehr im Jahr – nur für die Pumpe!

Achtung vorm Handykabel

Das Smartphone ist längst voll, das Kabel bleibt aber stecken? Das kleine Netzteil zieht munter weiter Strom. Ein genialer Experten-Trick der Verbraucherzentralen: Fühlt sich das Kabel an der Steckdose warm an, obwohl gar kein Handy dranhängt, frisst es gerade Ihr Geld!

Büro-Falle Home-Office: Laptops, Monitore und WLAN-Router lassen wir aus Bequemlichkeit oft dauerhaft am Strom. Ein Fehler, der sich auf der Rechnung am Ende des Jahres bitter rächt.

Einfacher Trick

Die Lösung der Energie-Experten ist genial einfach: Steckerleisten mit Kippschalter! Ein kurzer Klick beim Verlassen des Wohn- oder Arbeitszimmers trennt TV, Playstation und PC komplett vom Stromnetz. So haben die heimlichen Stromfresser keine Chance mehr – und bei der nächsten Jahresabrechnung bleibt Ihnen der Teuer-Schock garantiert erspart!