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Kurios: Darum sollten Sie Ihr Sofa mit einem Gummihandschuh putzen

LR
von
Person saugt mit einem Handstaubsauger ein helles Sofa ab.
© Getty Images
Im Sofa kann sich viel Dreck festsetzen und der Staubsauger kommt nicht immer an alles heran. Ein überraschend einfacher Haushaltstrick kann dabei helfen: Alles, was Sie dafür brauchen, haben Sie vermutlich schon zu Hause.
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Krümel, Staub und vor allem Tierhaare sammeln sich besonders gerne auf dem Sofa. Beim normalen Absaugen erwischt man zwar einiges, doch hartnäckige Haare bleiben oft trotzdem in den Fasern hängen. Dafür braucht es nicht zwingend ein spezielles Reinigungsgerät: Ein einfacher Gummihandschuh aus dem Haushalt kann bereits helfen.

Dieser Haushaltstrick löst Haare aus dem Stoff

Ziehen Sie einen trockenen Gummihandschuh an und streichen Sie damit mit leichtem Druck über die Oberfläche des Sofas. Durch die Reibung bleiben Haare an der Gummioberfläche hängen und lassen sich zu kleinen Büscheln zusammenschieben. Das funktioniert besonders praktisch bei Tierhaaren, die sich gerne im Polster festsetzen. Auch lose Fusseln und andere kleine Partikel können sich dabei leichter sammeln.

Danach noch einmal absaugen

Gelbe Gummihandschuhe liegen auf einer schwarzen Küchenarbeitsplatte.
Gummihandschuhe © Getty Images

Wer besonders gründlich sein möchte, kann das Sofa anschließend noch einmal mit dem Polsteraufsatz des Staubsaugers absaugen. So werden die gelösten Haare und Rückstände entfernt.

Der Gummihandschuh ersetzt also keine gründliche Reinigung, ist aber ein erstaunlich einfacher Trick, um hartnäckige Haare aus Sofafasern zu lösen und dafür haben Sie vermutlich bereits alles zu Hause.

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