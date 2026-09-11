Nasse Schuhe? Dieser einfache Trick lässt sie schneller trocknen

Ein Regenschauer reicht und schon sind die Lieblingsschuhe komplett durchnässt. Doch statt sie einfach irgendwo abzustellen und bis zum nächsten Morgen zu hoffen, gibt es einen einfachen Haushaltstrick, der den Trocknungsprozess beschleunigen kann.

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Herbst und nasse Schuhe gehören leider zusammen wie Regen und schlechte Laune. Einmal durch eine Pfütze gelaufen oder von einem Schauer überrascht worden und schon fühlt sich jeder Schritt unangenehm nass an. Besonders lästig wird es, wenn genau diese Schuhe am nächsten Tag wieder gebraucht werden. Föhnen oder auf die Heizung stellen? Lieber nicht. Zu starke Hitze kann je nach Material dazu führen, dass sich Schuhe verformen, Leder austrocknet oder Klebstoffe Schaden nehmen. Stattdessen lohnt sich ein kleiner Trick, der schon seit Generationen im Haushalt eingesetzt wird.

Der überraschend einfache Trick

Die Lösung steckt oft bereits im Altpapier. Trockenes Zeitungspapier kann dabei helfen, Feuchtigkeit aus nassen Schuhen zu ziehen. Dafür zunächst die Schuhe öffnen und die Einlegesohlen herausnehmen. Anschließend mehrere Seiten Zeitungspapier locker zusammenknüllen und möglichst tief in die Schuhe stecken. Vor allem der Zehenbereich sollte gut ausgefüllt sein. Das Papier nimmt einen Teil der Feuchtigkeit aus dem Inneren auf. Wird es selbst deutlich feucht, sollte es wieder herausgenommen und durch frisches, trockenes Zeitungspapier ersetzt werden. Bei stark durchnässten Schuhen kann das mehrmals nötig sein.

So geht es noch schneller

Woman putting beige boots on rack shoes cupboard comfortable storage organizing clean maintaining closeup. Female taking footwear from closet shelf wardrobe organize contemporary arrangement method © Getty Images

Damit die Schuhe möglichst rasch trocknen, sollten sie anschließend bei Raumtemperatur und mit möglichst viel Luftzirkulation stehen. Schnürsenkel können geöffnet oder ganz herausgenommen werden, damit mehr Luft ins Innere gelangt. Wer einen Ventilator zur Hand hat, kann ihn in einiger Entfernung auf die Schuhe richten. Entscheidend ist dabei nicht Hitze, sondern die Bewegung der Luft.

Warum man die Heizung lieber auslässt

Die Versuchung ist groß, nasse Schuhe direkt auf einen Heizkörper zu stellen. Bei empfindlichen Materialien kann das allerdings mehr schaden als nutzen. Gerade Leder kann durch starke Wärme austrocknen und spröde werden.