Salzburg trennt sich von Trainer Struber

Der Serienmeister ist in der Krise - ein neuer Trainer soll nun die Saison retten.

Schwere Zeiten für Red Bull Salzburg. Seit 2014 sind die roten Bullen Meister. Ihr elfter Titel ist in Gefahr. Nach dem 1:1 im Heimspiel gegen Rapid und dem bitteren 1:3 gegen den LASK droht der 17-fache Meister die Tabellenführung zu verlieren - ausgerechnet an Sturm Graz, der ihnen bereits das Cup-Aus im Halbfinale bescherte. Nach dem 3:1 in Hartberg sind die Grazer nun punktetechnisch gleich auf mit den Salzburgern.

Wie die „Salzburger Nachrichten“ berichten, reagieren nun die Salzburg-Verantwortlichen und trennen sich von Trainer Gerhard Struber. Die Entscheidung soll auf heute auf einer Pressekonferenz um 13 Uhr offiziell verkündet werden.

Erst seit Sommer im Amt

Der 47-jährige Kuchler hatte unmittelbar vor Saisonstart Matthias Jaissle ersetzt, der überraschend zu Al-Ahli nach Saudi-Arabien gewechselt war. Struber galt damals interne Lösung, da er aus dem Red-Bull-Kosmos stammt und verschiedene Funktionen in Salzburg, Lieferung und New York ausgeübt hatte. Unter seiner Ägide kehrte Salzburg jedoch nicht mehr zur gewohnten Dominanz der vergangenen Jahre zurück.

In der Meisterschaft sah bis zuletzt alles nach einem weiteren Titel für die Struber-Truppe aus, speziell nach dem 1:0-Sieg am Ostersonntag bei Sturm Graz. Doch in den nächsten drei Spielen erfolgte das Aus im Cup nach einer 3:4-Heimniederlage gegen die Grazer und in der Liga ein Heim-1:1 gegen Rapid sowie die Pleite in Linz. Damit wackelt die anvisierte Titelverteidigung in der Meisterschaft, da Salzburg und Sturm nun punktgleich auf Rang eins und zwei liegen. Red Bull ist derzeit wegen der besseren Bilanz in den direkten Duellen mit den Steirern vorne.

Die Mannschaft hatte zuletzt zwei trainingsfreie Tage, die nächste Einheit ist erst für Dienstag angesetzt. Diese könnte dann schon von einem allfälligen Struber-Nachfolger geleitet werden.