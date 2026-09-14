KlimaTicket OÖ: 34 Prozent der Nutzer sparen Geld im Vergleich zu Auto

Senioren können um ermäßigte 350 Euro/Jahr ihre Alltagswege und Ausflüge machen.

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Mehr als 40.000 aktive KlimaTicket OÖ-Besitzer gibt es in Oberöster reich. Das KlimaTicket OÖ ist damit für viele Oberösterreicher längst ein fixer Bestandteil ihrer Alltagsmobilität. Eine aktuelle Studie des Institutes für empirische Sozialforschung (IFES) im Auftrag des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) mit 2.481 KlimaTicket OÖ-Besitzern zeigt: Die Zufriedenheit mit dem Öffentlichen Verkehr und dem KlimaTicket OÖ ist mit 84 Prozent sehr hoch. Viele berichten auch von einer nachhaltigen Änderung ihres Mobilitätsverhaltens in Richtung Öffentlicher Verkehr vor allem im Alltagsverkehr. Besonders in der Freizeitmobilität gibt es noch Entwicklungspotenzial.

Ticket ab 467 Euro

Das KlimaTicket OÖ Regional kostet 467 Euro pro Jahr und ist im gesamten Verbundgebiet OÖ ausgenommen der Kernzonenverkehre der Städte Linz, Wels und Steyr gültig. Je nach Bedarf kann man eine von fünf Kategorien wählen, je nach Wunsch mit oder ohne Kernzonenverkehre (Linz, Wels und Steyr).

Hohe Weiterempfehlungsrate

Das Ticket punktet vor allem durch seinen Preis und seine Einfachheit. Befragt nach den wichtigsten Gründen für den Kauf eines KlimaTickets OÖ antworteten 34 Prozent, dass für sie das Ticket im Vergleich zum PKW günstiger ist.

"In der hohen Weiterempfehlungsbereitschaft sehen wir ein klares Zeichen dafür, dass das Angebot nicht nur funktional überzeugt, sondern auch im Alltag einen echten Mehrwert schafft", freut sich Klaus Wimmer, Geschäftsführer der OÖ Verkehrsverbund Gesellschaft besonders über das Auswertungsergebnis.