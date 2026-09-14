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1 Promille im Blut

Alkolenker raste auf Polizistin in Wels zu

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© APA
Die Beamtin konnte mit einem Sprung zur Seite ihr Leben retten.
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Sonntagabend gegen 22. 20 Uhr forderte eine Polizistin einen herannahenden Pkw-Lenker in der Oberfeldstraße in Wels  zum Anhalten auf. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei dem Lenker um einen 36-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land. Der Lenker missachtete die Anhaltung und fuhr direkt auf die Beamtin zu, die zur Seite springen musste. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Die Beamten nahmen sofort die Nachfahrt auf, konnten den Lenker jedoch nicht mehr auffinden. Während seiner Flucht touchierte der 36-Jährige zudem ein geparktes Auto und beging Fahrerflucht.

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Alkolenker flüchtete nach Hause

Der Lenker konnte dann später von den Beamten ausgeforscht und an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird mehrfach angezeigt.

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