Alkolenker raste auf Polizistin in Wels zu

Die Beamtin konnte mit einem Sprung zur Seite ihr Leben retten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Sonntagabend gegen 22. 20 Uhr forderte eine Polizistin einen herannahenden Pkw-Lenker in der Oberfeldstraße in Wels zum Anhalten auf. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei dem Lenker um einen 36-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land. Der Lenker missachtete die Anhaltung und fuhr direkt auf die Beamtin zu, die zur Seite springen musste. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Die Beamten nahmen sofort die Nachfahrt auf, konnten den Lenker jedoch nicht mehr auffinden. Während seiner Flucht touchierte der 36-Jährige zudem ein geparktes Auto und beging Fahrerflucht.

Alkolenker flüchtete nach Hause

Der Lenker konnte dann später von den Beamten ausgeforscht und an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird mehrfach angezeigt.