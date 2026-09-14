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3.000 m² Fläche

Prominentester Leerstand von Linz: Kleiderbauer eröffnet am 24. September

Eröffnung auf Linzer Landstraße.
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Mit der Wiedereröffnung werden 50 Mitarbeitende am Standort nahe des Linzer Taubenmarkts beschäftigt sein.
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Nachdem die Umbauarbeiten bereits 2023 hätten starten sollen, verhüllte monatelang ein Baustellengerüst samt "Coming soon"-Aufschrift die Fassade auf der Linzer Landstraße. Nach dem Umbaustart im Herbst 2025 kommt nun endlich wieder Leben in die Kleider Bauer-Filiale auf der Linzer Einkaufsmeile. Von 24. bis 26. September sind auf der Unternehmenswebsite "Grand Opening Days" angekündigt. Auf mehr als 3.000 Quadratmetern Fläche wird hochwertige Mode verschiedener Marken angeboten werden - es werden noch Verkaufsmitarbeiter gesucht. Wochentags wird bis 19 Uhr, am Samstag bis 18 Uhr geöffnet sein.

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Fassade nach vorne versetzt

In Linz soll laut Eigentümerfamilie die "schönste Kleider Bauer-Filiale Österreichs" eröffnen. Der bisher dunkle und zurückgesetzte Eingang ist einer hellen, einladenden Fassade gewichen.

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