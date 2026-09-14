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"Fest.Zaumhaltn"-Fest drei Tage lang in Bad Zell

Volkskulturfest
© Getty Images
Am Wochenende findet in Graz mit dem "Aufsteirern" Österreichs größtes Brauchtumsfest statt. Und auch in Oberösterreich wird in Tracht gefeiert.
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„Beim Fest der Volkskultur wird Bad Zell unter dem Motto 'Fest.Zaumhaltn' drei Tage lang zur großen Bühne für die Vielfalt unserer Volkskultur. Unsere Vereine und Verbände zeigen dabei, dass Tradition und Brauchtum lebendig, vielfältig und offen für Neues sind", sagt LH Thomas Stelzer (ÖVP).

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E-Bummelzug

Von 18. bis 20. September gestaltet das OÖ Forum Volkskultur gemeinsam mit der Marktgemeinde Bad Zell im gesamten Ortszentrum ein Wochenende, das regionale Kultur in ihrer ganzen Vielfalt in Szene setzt. Bei freiem Eintritt spannt das dreitägige Programm einen weiten Bogen von gelebtem Brauchtum über Musik, Handwerk, Mundart und Tanz bis hin zur Kulinarik. Tradition trifft dabei bewusst auf zeitgemäße Formate und junge Ideen. Ein kostenloser E-Bummelzug bringt zum Picknickangebot rund um den Freizeitteich.

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