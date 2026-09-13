Bis zu 150 km/h: 17-Jähriger ohne Schein raste Polizei davon

Zwei Mitfahrer fürchteten um ihr Leben.

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Ein 17-jähriger Autolenker wollte sich am Sonntag gegen 6 Uhr in Steyr einer Kontrolle der Polizei entziehen und stieg, statt anzuhalten, kräftig aufs Gaspedal. Der junge Slowake, der im Bezirk lebt, flüchtete mit bis zu 150 km/h Richtung Aschach an der Steyr. Dabei kollidierte er mit einem Reh, konnte aber weiterfahren. Kurz darauf gab der Lenker jedoch auf und hielt an. Bei der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich, dass er noch keinen gültigen Führerschein besitzt.

Mitfahrer brüllten Lenker an

Die Polizei beschlagnahmte den Wagen des Burschen noch an Ort und Stelle vorläufig. Die beiden 18-jährigen Mitfahrer im Auto gaben gegenüber den Beamten an, sie hätten Todesangst gehabt und den Lenker angeschrien, er solle stehen bleibe