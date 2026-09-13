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Todesangst

Bis zu 150 km/h: 17-Jähriger ohne Schein raste Polizei davon

polizeikontrolle
© TZ ÖSTERREICH
Zwei Mitfahrer fürchteten um ihr Leben.
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Ein 17-jähriger Autolenker wollte sich am Sonntag gegen 6 Uhr in Steyr einer Kontrolle der Polizei entziehen und stieg, statt anzuhalten, kräftig aufs Gaspedal. Der junge Slowake, der im Bezirk lebt, flüchtete mit bis zu 150 km/h Richtung Aschach an der Steyr. Dabei kollidierte er mit einem Reh, konnte aber weiterfahren. Kurz darauf gab der Lenker jedoch auf und hielt an. Bei der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich, dass er noch keinen gültigen Führerschein besitzt.

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