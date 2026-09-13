Wechsel in ÖVP
OÖ hat zwei neue Bürgermeisterinnen
Die Österreichische Volkspartei (OÖVP) hat zwei weitere Bürgermeisterinnen in Oberösterreich. Karin Wundsam übernimmt das Amt in Engelhartszell (Bez. Schärding), sie folgt ÖVP-Bürgermeister Roland Pichler der 24 Jahre im Amt gewesen ist.
Wundsam erhielt bei der Wahl im Gemeinderat neun von 13 Stimmen.
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Christine Schausberger wurde in Ungenach (Bez. Vöcklabruck) einstimmig an die Spitze gewählt. Sie löst Johann Hippmair (ÖVP), der seit 2003 Ortschef gewesen ist, ab.
OÖVP Parteichef LH Thomas Stelzer gratulierte beiden Frauen zur Wahl und bedankte sich bei ihren Vorgängern für die langjährige Arbeit in den Gemeinden.
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