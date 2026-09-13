Im oe24-Talk: Toto Wolff spricht über Verstappen-Gerücht

Kimi Antonelli verblüfft nach seinem Monza-Sieg von Startplatz 19 die Formel 1. Mercedes-Boss Toto Wolff erklärt im Interview das Phänomen des 20-Jährigen und spricht über Max Verstappen.

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Nach dem Monza-Sieg von Kimi Antonelli (von Startplatz 19 aus) überschlug sich die F1-Welt mit Lobeshymnen über den Italo-Youngster, der auf den nächsten Rekord zusteuert: Zu Saisonende wird sich der 20-jährige Italiener zum jüngsten Weltmeister der Geschichte krönen. Mit seinem rasanten Aufstieg verblüfft Antonelli sogar den Mercedes-Boss. Noch im März hatte Toto Wolff auf die Frage von oe24, ob er Antonelli bereits als ernsthaften Rivalen für George Russell im Titelkampf sehen würde, mit einem klaren "Nein" geantwortet. Lesen Sie, was der 54-Jährige jetzt zu diesem Thema zu sagen hat.

oe24: Toto, langsam gehen uns die Superlativen aus. Können Sie uns das Phänomen Antonelli erklären? TOTO WOLFF: Kimi ist eine coole Socke, oder? Er saugt alles auf wie ein Schwamm, durchdenkt alles und verarbeitet es perfekt. Er funktioniert wie ein Computer. Über den Winter ist da viel passiert.

oe24: Dabei hatte es vor einem Jahr nach einer Fehlerserie von Antonelli viel Kritik gegeben. Unter den Kritikern war auch Helmut Marko – damals noch als Red-Bull-Berater ... WOLFF: Dem Doktor muss man zugutehalten, dass er gesagt hat: Kimi ist ein außerordentliches Talent, er ist nur zu früh in die Formel 1 gekommen. Das war eh noch positiv. Die meisten haben nicht verstanden, wie man einen 18-Jährigen in ein Formel-1-Auto setzen kann. Andere meinten, man müsste ihn ein paar Jahre in einem kleineren Team fahren lassen. Als Kimi seine schwierige Phase hatte und neun Rennen hintereinander nicht gepunktet hat, wurden die Kritiker immer lauter. Aber gerade so eine Phase ist wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung.

oe24: Wie erklären Sie sich die unglaubliche Steigerung mit der heurigen Saison? WOLFF: Durch das neue Reglement war alles für alle neu. Alle mussten sich mit den neuen Autos an die Streckengegebenheiten gewöhnen. Da helfen Kimi speziell die vorhin erwähnten Fähigkeiten. George hat immerhin das erste Rennen gewonnen.

oe24: Wann wird Mercedes die geplante Vertragsverlängerung mit Russell offiziell machen? WOLFF: Die ist längst passiert. Wir haben nur kein großes Statement verfasst. Da gibt‘s eigentlich nix zusätzlich zu sagen.