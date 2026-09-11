Marco Bezzecchi schnappt sich die Trainingsbestzeit vor Marc Marquez

Spannung pur beim San Marino GP in Misano: Marco Bezzecchi sicherte sich am Freitag im Practice die Tagesbestzeit und verwies Marc Marquez knapp auf den zweiten Rang.

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Marco Bezzecchi hat am Freitagnachmittag beim Grand Prix von San Marino eine deutliche Duftmarke gesetzt. Der Aprilia-Pilot brannte im entscheidenden Practice auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli eine Runde von 1:30,144 Minuten in den Asphalt. Damit unterbot der Italiener sogar seine eigene Pole-Position-Zeit aus dem Vorjahr. Direkt hinter Bezzecchi klassierten sich die beiden Marquez-Brüder: Marc Marquez landete mit lediglich 0,103 Sekunden Rückstand auf dem zweiten Platz, gefolgt von seinem Bruder Alex Marquez auf Rang drei.

Enttäuschung für Bagnaia und Razgatlioglu

Hinter dem Führungstrio komplettierten Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli und Pedro Acosta die Top Sechs. Während auch Luca Marini, Johann Zarco, Pol Espargaro sowie Jorge Martin als Zehnter den direkten Einzug ins Q2 schafften, erlebte Lokalmatador Francesco Bagnaia ein Fiasko. Der Ducati-Werkspilot kam nicht über den 19. Rang hinaus und muss somit bereits zum vierten Mal in Serie den bitteren Weg über das Q1 antreten.

Ebenfalls komplett geschlagen präsentierte sich das Yamaha-Lager: Alle vier Piloten der Marke verpassten die Top Ten deutlich. Fabio Quartararo wurde als Bester nur 16., während Superbike-Umsteiger Toprak Razgatlioglu auf dem 21. Platz landete.

Motorsport-Marathon am Wochenende live auf ServusTV

Am Samstag steht der Misano World Circuit komplett im Zeichen von Qualifying und Sprint. Ab 10:40 Uhr geht es im MotoGP-Qualifying um die besten Startplätze, ehe um 11:35 Uhr die detaillierte Analyse folgt. Nach den Qualifikationen der Moto3 (12:40 Uhr) und Moto2 (13:45 Uhr) steigt um 14:30 Uhr das Highlight des Tages: Der MotoGP-Sprint über 13 Runden wird live übertragen, gefolgt von der Analyse um 15:25 Uhr.

Am Sonntag startet die Live-Übertragung um 10:20 Uhr. Nach den Rennen der Moto3 (11:00 Uhr) und Moto2 (12:15 Uhr) erfolgt um 14:00 Uhr der Startschuss zum Hauptrennen der MotoGP, ehe um 14:45 Uhr die Nachberichterstattung auf dem Programm steht.