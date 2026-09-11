WSG fordert Hartberg zum heißen Bundesliga-Schlagabtausch

Spannung pur in Tirol: Die WSG Wattens empfängt den TSV Hartberg zum Duell zweier formstarker Teams. Beide Mannschaften feierten zuletzt drei Pflichtspielsiege in Folge.

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In der 6. Runde der Österreichischen Bundesliga kommt es am Sonntag zum Aufeinander treffen zweier Teams der Stunde. Sowohl die WSG Tirol als auch der TSV Hartberg präsentierten sich nach verhaltenem Saisonstart zuletzt in absoluter Überform und reisten mit jeweils drei Pflichtspielsiegen am Stück im Gepäck an. Die Tiroler halten aktuell bei sieben Zählern, während die Oststeirer mit sechs Punkten dicht auf den Fersen sind. Sollte der WSG ein weiterer Vollerfolg gelingen, würden die Wattener mit zehn Zählern aus den ersten sechs Spielen einen neuen historischen Klub-Bestwert aufstellen (17:00 Uhr/live Sky Sport Austria & OE24-Liveticker).

Transfer-Rückkehrer Moritz Wels verstärkt Tiroler

Die Tiroler nutzten die verbleibende Transferzeit intensiv und verstärkten den Kader unter anderem mit Rückkehrer Moritz Wels. WSG-Coach Philipp Semlic mahnt trotz der spürbaren Aufbruchstimmung allerdings vor zu hoher Erwartungshaltung. Semlic verwies betont sachlich darauf, dass sein Klub nach wie vor das kleinste Budget der gesamten Liga aufweise und ohne eigene Heimstätte auskommen müsse. Die Bewältigung der aktuellen Aufgaben bleibe daher weiterhin ein knallharte Knochenjob für den gesamten Verein.

Debüt von Rapid-Leihgabe Andrija Radulovic droht

Auf Seiten der Gäste aus Hartberg könnte der von Rapid Wien ausgeliehene Offensivakteur Andrija Radulovic sein Debüt im Trikot der Steirer feiern. Hartberg-Cheftrainer Markus Schopp rechnet mit einer richtungsweisenden und technisch hochwertigen Partie. Schopp zollte dem Gegner großen Respekt und betonte, dass die WSG mit ihrem neu zusammengestellten Kader in dieser Spielzeit definitiv das Potenzial besitzt, um einen Platz unter den besten sechs Teams der Liga mitzuspielen.